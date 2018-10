El programa 'Villas en Flor' premia a seis localidades zaragozanas por potenciar los espacios verdes

Actualizado 30/09/2018 17:37:33 CET

ZARAGOZA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Villas en Flor' ha reconocido este domingo a seis localidades de la provincia de Zaragoza por su labor de mejora y potenciación de los espacios verdes urbanos. Gotor, Ontinar de Salz y Lituénigo han sido las poblaciones con mejor puntación de Aragón, y además, en esta primera edición de los galardones, también han sido premiadas Brea de Aragón, Cuarte de Huerva y Daroca.

'Villas en Flor Aragón' es un programa anual impulsado por la Asociación Profesional de Horticultura de Aragón, Rioja, Navarra y Soria, que reconoce la trayectoria y las acciones llevadas a cabo por los municipios aragoneses en la mejora y potenciación de los espacios verdes urbanos, su gestión sostenible, la educación ambiental y la concienciación ciudadana en el cuidado del entorno.

Para ello, otorga los galardones 'Flores de Honor', según ha informado la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), quien ha explicado que los principales objetivos de esta iniciativa son promover la protección, mejora y reconocimiento de los espacios verdes urbanos y contribuir con ello a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; mejorar la imagen de los municipios de cara a visitantes y turistas; y generar espacios de formación, reflexión y debate en torno a la gestión sostenible de los pueblos y las ciudades.

A esta primera edición del programa se presentaron diez localidades aragonesas: seis de la provincia de Zaragoza y cuatro de la de Huesca. Cada una de ellas fue visitada por un jurado técnico, que en función de los criterios establecidos en las bases de la convocatoria otorgó a cada municipio una, dos o tres Flores de Honor.

La gala de entrega de estos premios se celebró el pasado miércoles en Cuarte de Huerva con la presencia del vicepresidente primero de la Diputación de Zaragoza, Martín Llanas. Gotor, Ontinar de Salz y Lituénigo recibieron tres Flores de Honor cada una, mientras que Brea de Aragón, Cuarte de Huerva y Daroca fueron reconocidas con una Flor de Honor.

PARTICIPACIÓN ABIERTA

El programa 'Villas en Flor' está abierto a la participación de todos los pueblos y todas las ciudades de Aragón. Sigue la estela de programas similares ya en funcionamiento en otros países como Francia (Villes et Villages Fleuris, que fue creado en 1959 y ha servido de modelo al resto de proyectos que se han iniciado posteriormente), Italia (Comuni Fioriti), Reino Unido (Britain in Bloom), Irlanda (Tidy Towns) o Canadá (Communities in Bloom).

En Cataluña se puso en marcha en el año 2012 y, en la actualidad, más de 110 municipios catalanes participan en el programa 'Viles Florides'. El éxito y la notoriedad que se han alcanzado han impulsado su extensión al resto de comunidades autónomas siguiendo el mismo modelo.

La Asociación Profesional de Horticultura de Aragón, Rioja, Navarra y Soria es una entidad multisectorial que engloba a dos grandes sectores: los viveristas productores de planta frutal y los centros de jardinería, jardineros y productores de planta ornamental.