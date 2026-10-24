Protección Civil reconoce la labor de sus voluntarios y agradece su respuesta ante los incendios de este verano

El Congreso de la Red de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Aragón se celebra este sábado en Mora de Rubielos. - GOBIERNO DE ARAGÓN

MORA DE RUBIELOS (TERUEL), 24 (EUROPA PRESS)

Más de 13.300 horas de actividad y 3.406 servicios prestados resumen hasta la fecha el compromiso de los voluntarios de Protección Civil en un año especialmente exigente para Aragón. Tras un verano marcado por una campaña de incendios forestales que quemó más de 44.000 hectáreas y obligó a evacuar a cerca de 1.800 personas y confinar a otras 2.100, el Gobierno de Aragón ha querido reconocer y agradecer el esfuerzo de este colectivo en el XXVI Congreso de la Red de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Aragón (RAVPCAR), que reúne este sábado a cerca de 300 personas en la localidad turolense de Mora de Rubielos.

El director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, ha puesto en valor el papel de los voluntarios, especialmente en las emergencias de este verano. "Cada servicio tiene sus funciones y responsabilidades, pero la respuesta mejora cuando todos somos capaces de trabajar juntos. Los voluntarios son como una navaja suiza. Un grupo de personas que ayuda a todos los cuerpos operativos profesionales en todo lo que necesitan. Son multitud los trabajos que realizan y para los cuales les formamos", ha subrayado.

El Gobierno de Aragón impulsa y coordina la RAVPCAR, que cuenta con un total de 867 integrantes de sus 36 agrupaciones de ámbito comarcal distribuidas por prácticamente todo el territorio aragonés. Este año se ha incorporado la nueva agrupación de La Litera y se ha recuperado la actividad de la del Bajo Aragón-Alcañiz.

"Las agrupaciones contribuyen a acercar Protección Civil a la ciudadanía y a mejorar la capacidad de respuesta, especialmente en el medio rural, donde las distancias y las características del territorio pueden dificultar la atención ante una emergencia", ha añadido Clavero.

La prevención concentra la mayor parte de la actividad de los voluntarios de protección civil, con 2.201 servicios y 9.967 horas dedicadas hasta el momento. En este ámbito, los voluntarios prestan apoyo en campañas de información y divulgación y acuden a eventos como grandes concentraciones, eventos deportivos, fiestas locales y, este año, el dispositivo especial para el eclipse del 12 de agosto.A esta tarea preventiva se suma su intervención cuando se produce una emergencia, siempre dentro de la cadena de mando y en coordinación con los grupos operativos y las administraciones responsables.

En lo que va de año, las agrupaciones han dedicado 2.648 horas a 1.117 servicios de emergencias ordinarias y otras 739 horas a 88 servicios ante emergencias extraordinarias, emergencias que conllevan la activación de planes de protección civil. Especialmente exigente ha sido la campaña de incendios forestales de este verano. Entre junio y septiembre se registraron 244 incendios en Aragón, cinco de ellos grandes incendios forestales de más de 500 hectáreas, frente a la media histórica de uno al año de las dos últimas décadas.

Para apoyar la labor de las agrupaciones, el Gobierno de Aragón ha dedicado este año 2026 una partida de 290.000 euros a las subvenciones de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil para los gastos de funcionamiento, mantenimiento y adquisición de material y herramientas. Asimismo, se han realizado 36 cursos de formación, tanto obligatoria como específica, con más de 300 horas impartidas abordando temas novedosos como rescates de vehículos en el medio natural, apoyo logístico en emergencias u organización y gestión de eventos preventivos.

XXVI Congreso RAVPCAR

La Dirección General de Interior y Emergencias organiza anualmente el XXVI Congreso de la Red de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Aragón, facilitando un espacio de encuentro, intercambio de experiencias y formación para los integrantes de las agrupaciones.

Bajo el lema 'Nuestra imagen nos representa. Nuestro compromiso nos define', la jornada ha abordado la responsabilidad y la imagen de los voluntarios, así como las experiencias adquiridas sobre el terreno y la importancia de compartirlas para mejorar la respuesta ante futuras emergencias. El programa incluye ponencias, experiencias compartidas y talleres prácticos.