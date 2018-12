El PSOE Alto Aragón pide una rectificación de la ministra Ribera por decir que prohibiría la caza

Publicado 06/12/2018 12:15:07 CET

HUESCA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE del Alto Aragón pide una rectificación "clara e inmediata" de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que a juicio los socialistas oscenses, "demuestra que está inhabilitada para hablar de desarrollo económico y medioambiental del mundo rural" después de que se declarara partidaria de prohibir la caza en una entrevista concedida a Onda Cero.

Los socialistas oscenses han argumentado su rechazo "más absoluto a las declaraciones de la ministra Teresa Ribera, al recordar que la actividad cinegética es un factor "determinante y fundamental para el desarrollo de nuestro territorio y su conservación".

Así mismo, han considerado que sus declaraciones, como ministra, "no pueden entenderse solamente en el ámbito privado cuando está representando a un Gobierno", y por tanto le han exigido una rectificación pública e inmediata, han reiterado.

El secretario general del PSOE- Alto Aragón, Antonio Cosculluela, ha señalado que con la idea de la ministra de prohibir la caza, "está demostrando que no conoce el mundo rural, y manifestaciones como las de este miércoles, que corresponden al ámbito personal, no las puede hacer una persona que representa a un Ministerio como el suyo".

Cosculluela ha indicado que "siempre ha defendido la actividad cinegética como elemento de desarrollo rural, como elemento fundamental para la conservación del medio ambiente. Además, es garante de seguridad en aspectos tan básicos como el control de especies, es el caso de los jabalíes".

"PLANTEAMIENTOS DE DESPACHO"

"Invitamos a Teresa Ribera a que, con estos planteamientos ecologistas hechos desde un despacho de Madrid, proteja también a los habitantes del medio rural que forman parte de un territorio y no solo se preocupe de políticas proteccionistas, no dejando espacio para la actividad económica. El Ministerio de Transición Ecológica debería ser el que tuviera más complicidad con las políticas del reto demográfico y está demostrando que no tiene ningún conocimiento del medio rural", ha afirmado la secretaria de Organización del PSOE del Alto Aragón, Elisa Sancho.

"Esto pone de manifiesto que el territorio, como venimos denunciando, nunca ha estado suficientemente representado en las negociaciones con los distintos gobiernos centrales y autonómicos, cuando en realidad es la parte más significativa, interesada y defensora del medio. No pueden ser las organizaciones medioambientalistas, desde las grandes ciudades, las únicas que hablen de las políticas a aplicar en nuestros pueblos", ha dejado claro el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia.

"La agricultura, la ganadería extensiva, la selvicultura, acompañado por la caza y la pesca, han formado parte siempre de nuestra actividad y más en la provincia de Huesca. El territorio que hoy tenemos es fruto de la actividad de nuestros antepasados, que con su trabajo han conformado estos espacios de los que nos sentimos orgullosos", ha precisado Gracia.

Asimismo, el PSOE del Alto Aragón ha elogiado las políticas que desde las distintas instituciones socialistas en Huesca se llevan a cabo en la lucha contra la despoblación.

"Somos el partido político que defendemos y aplicamos políticas desde y en el territorio para que la gente pueda vivir y no tenga que emigrar de nuestros pueblos y no nos sentimos identificados con personas que puedan hacer estas declaraciones", ha comentado el diputado socialista autonómico, Fernando Sabés.