El PSOE apoya la retirada del expediente con el que ZEC quería acabar con la indisponibilidad de créditos

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha apoyado este lunes la petición realizada por Chunta Aragonesista en la comisión plenaria de Economía y Cultura para retirar el expediente con el que el gobierno de Zaragoza en Común pretendía dejar sin efecto la moción aprobada por los grupos municipales de la oposición el pasado día 1 de junio y que decretaba la indisponibilidad de los créditos presupuestarios destinados a sociedades y patronatos.

El portavoz del PSOE en la comisión de economía, Javier Trívez, ha afirmado que este grupo apoya la retirada del expediente para desbloquear los créditos declarados indisponibles por el pleno porque "es una vulgar tomadura de pelo" y ha advertido una vez más "del maltrato al que el gobierno somete a quienes le aprobaron los presupuestos".

En este sentido, Trívez ha recordado que las mociones aprobadas en marzo y junio "no eran otra cosa que devolver el control de presupuesto al pleno, a la representación democrática de la ciudadanía, después del golpe de mano de ZEC por el que expulsó a la oposición de las sociedades".

"Frente a esa moción que saben que es legal y ejecutiva, ustedes han intentado todo para no cumplirla. Primero la ignoraron, luego la recurrieron, luego la intentaron derogar por un decreto ilegal. Como el juez no le quitó la cautelar, como el decreto era ilegal, ahora pretende tratarnos como idiotas y esperar que retiremos la cautelar. No vamos a renunciar al derecho y la obligación que tenemos de controlar el presupuesto", ha dicho tajante el concejal del PSOE al consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés.

COMPARECENCIA

Por otra parte, el grupo Socialista se ha mostrado sorprendido por el "hecho inédito" de que el gerente del Patronato Municipal de Artes Escénicas y de la Imagen, Víctor López, haya rehusado comparecer ante la comisión tal y como pedía el PSOE, "a pesar de estar reglamentariamente obligado a hacerlo".

La portavoz de Cultura, Lola Ranera, ha explicado que el pasado viernes ofreció al gerente la posibilidad de comparecer en comisión extraordinaria el día 24 de julio, fecha en la que los problemas personales alegados por el gerente no se darían.

"Incomprensiblemente, el consejero de Economía se negó a ello y hoy nuevamente se ha vuelto a negar, escudándose en la petición a los grupos de formular una solicitud, algo que podría dilatar la propia comparecencia más allá incluso del mes de agosto".

Por todo ello, Ranera ha anunciado que el grupo municipal Socialista va a solicitar la comparecencia del gerente del PMAEI en el pleno del próximo día 27 de julio.