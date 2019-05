El PSOE Aragón quiere "ganar la segunda etapa" de la carrera electoral y contará con Sánchez y su gobierno

Publicado 29/04/2019 19:27:44 CET

Lambán: En las próximas elecciones solo habrá dos opciones, "un gobierno presidido por los socialistas u otro en el que estará Vox"

ZARAGOZA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE Aragón y presidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, ha dicho que su partido ha tomado ya la salida para "ganar la segunda etapa" de la carrera que supone la convocatoria de elecciones municipales y autonómicas el próximo 26 de mayo, tras los comicios generales celebrados este domingo, 28 de abril.

Lambán ha explicado que anoche habló con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien "comprometió todo su apoyo y su presencia, así como la de sus ministros y altos cargos para que repliquemos un triunfo electoral en Aragón".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, antes de presidir la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE Aragón, en la que se han analizado los resultados electorales de este domingo, que han supuesto que después de once años este partido se haya convertido en la primera fuerza política de España, recuperando también esa misma condición en la Comunidad.

Lambán ha explicado que anoche llamó a Pedro Sánchez para felicitarle por el resultado y transmitirle que "nos habíamos dejado la piel porque obtuviera un buen resultado" y éste, "a parte de ser amable y cordial", le dijo que visitará la Comunidad autónoma "para apoyar nuestra opción, consciente de que si no gobernamos en Aragón, lo fundamental del Estado del bienestar se podría venir abajo".

El dirigente socialista en la Comunidad autónoma ha expresado su "inmensa alegría" por los resultados de este domingo, que "operan a nuestro favor" ante la campaña para las municipales y autonómicas ya que el electorado socialista "está henchido de orgullo y satisfacción" porque "hemos vuelto a recuperar la hegemonía política en España y en Aragón".

No obstante, ha advertido de que hay que "tensar las cuerdas de la organización" para afrontar esta campaña igual que la anterior, "partiendo de la base de que nada está ganado y de que todo lo podemos ganar, si nos esforzamos igual que en la primera fase de la carrera".

En este punto, ha comentado que la militancia, los alcaldes y concejales están "eufóricos" porque "se han reencontrado con la victoria" después de once años. "Me he pasado la mañana hablando con muchos de ellos y rebajándoles la euforia" porque "estamos en el ecuador" y ahora hay que afrontar esa segunda etapa.

ALIVIO

Lambán ha señalado que el resultado electoral, que otorga al PSOE cerca de un 29 por ciento de los votos en el conjunto del país, "reafirma absolutamente el liderazgo de Pedro Sánchez", a cuyo gobierno "da continuidad, pero con mucha mayor fuerza", algo que "supone un alivio importante porque significa reafirmar el autogobierno de Aragón y las políticas de libertades, derechos, igualdad y crecimiento sostenible".

Además, en la Comunidad, el apoyo al PSOE se eleva al 32 por ciento de los votantes, de forma que "el mensaje que hemos llevado a los ciudadanos españoles en las últimas semanas ha calado" y "hemos conseguido un resultado muy importante".

Ahora, "se trata de afrontar la segunda etapa" de la carrera electoral con la experiencia adquirida, "con el partido pletórico de optimismo y compromiso, pero sin ninguna intención de dormirnos en los laureles", ha sostenido.

"Ya hemos conseguido el primero de los objetivos y ahora tenemos que ir a por el segundo, que es confirmar el Gobierno de Aragón, pero con más apoyo parlamentario", así como gobernar los ayuntamientos que ya están presididos por el PSOE e intentar llegar a más, ha apuntado Lambán.

Según ha dicho, se trata de "consolidar el autogobierno de Aragón que las derechas ponen en riesgo y avanzar en derechos, libertades y políticas de igualdad, que es justamente lo contrario que preconiza la derecha".

ESTADO DEL BIENESTAR

Lambán ha esgrimido que para los socialistas el Estado del bienestar "es la seña de identidad básica" y gobernar en España "significa apoyar y desarrollar el cuarto pilar del Estado del bienestar, que son las pensiones".

No obstante, ha continuado, los otros tres pilares --la sanidad, la educación y los servicios sociales y dependencia-- se gestionan desde las Comunidades autónomas y por eso "no serviría de mucho gobernar en España, si no tuviéramos los gobiernos autonómicos y en Aragón, por ejemplo, volviera a gobernar la derecha y a experimentar recortes y retrocesos en los servicios básicos".

Por eso, a su entender, solo hay dos opciones el próximo 26 de mayo, "un gobierno autonómico presidido por los socialistas o un gobierno en el que estará presente Vox", para incidir en que con su partido se avanzará "en crecimiento sostenible, creación de empleo y generación de servicios públicos y derechos, como estos cuatro años".

De lo contrario, ha afirmado, "retrocedemos a los tiempos de Luisa Fernanda Rudi", del PP, "destruyendo servicios públicos y derechos e incrementando las brechas de desigualdad, así como el paro y la deuda, que fue la herencia que recibimos".

NOVEDADES

Javier Lambán ha asegurado que su programa electoral está "muy avanzado" y su programa de actividades "va a ser muy novedoso", con "técnicas de acceso a los ciudadanos que jamás se han ensayado en Aragón".

Además, "vamos a volver a utilizar todos nuestros recursos, con unos alcaldes, concejales y un tejido orgánico en el territorio que si estaba ilusionado hace un mes, ahora lo está mucho más" como consecuencia del resultado electoral, ha relatado.

El dirigente socialista ha apostado por que la campaña se plantee "en términos absolutamente aragoneses" para que se hable de la Comunidad, sus problemas y perspectivas de futuro, "que son muchas", para que cada formación política "ponga sobre la mesa" la idea que tiene de Aragón, que cada uno reivindique lo que ha hecho y se pueda comparar la situación actual --tras cuatro años de Gobierno del PSOE-- con la de hace cuatro años.

"Digamos qué tipo de Aragón queremos", qué cosas concretas se proponen para la Comunidad autónoma, además de qué modelo de sociedad y país defiende cada uno, exhibiendo cada cuál "qué ha hecho a favor" de esta tierra, ha sostenido Lambán.

Asimismo, ha señalado que habrá elementos comunes con la campaña de las elecciones generales, pero otros diferentes, para apuntar que en esta ocasión sí se presentarán candidaturas de Chunta Aragonesista y el Partido Aragonés, algo que no ha ocurrido en los comicios generales y también será importante "ver qué movilización se produce el 26 de mayo".