El PSOE Aragón reclama la implantación integral de la historia clínica única en atención primaria

ZARAGOZA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario del PSOE de las Cortes de Aragón ha reclamado la implantación integral de la historia clínica única en atención primaria, dado que la unificación de datos del paciente en una historia clínica electrónica global y única permitirá agilizar procesos pero, sobre todo, una mejor calidad en la atención puesto que supone que los profesionales de todos los sectores sanitarios de Aragón pueden acceder a la misma.

La idea de unificar los sistemas de información en atención primaria con los utilizados en atención hospitalaria para conseguir una historia clínica global, única y centrada en el paciente, e interoperable con cualquier otro ámbito sanitario --otra comunidad autónoma, Unión Europea--, es fundamental en el momento actual. El anterior Ejecutivo, presidido por Javier Lambán, dejó avances muy notables en esta materia, incluyendo una prueba piloto de la misma.

Para ello, los socialistas reclaman el desarrollo de la estación clínica correspondiente y formar a los profesionales en el uso de los sistemas puestos a su disposición. Así se expone en la proposición no de ley registrada por el Grupo Parlamentario Socialista en la que se dirigen a las Cortes de Aragón para que insten al Gobierno de Aragón a implantar integralmente la Historia Clínica única en Atención Primaria.

Sin embargo, ha sido rechazada por los votos en contra de PP y VOX en la Comisión de Sanidad celebrada en las Cortes de Aragón esta tarde.

SALUD MENTAL

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Iván Carpi, ha lamentado tanto la negativa de PP y VOX a implantar el expediente único del paciente, como la parálisis en materia de salud mental, tal como ha constatado tras la comparecencia del director general, Manuel Corbera.

Carpi ha formulado diversas preguntas en torno al desarrollo del Plan de Salud Mental 2022-2025, impulsado por el anterior Gobierno socialista.

Un documento elaborado tras un proceso participativo que buscaba seguir avanzando en aquellas estrategias dirigidas a prevenir las consecuencias del agravamiento de los trastornos mentales, mejorar los recursos asistenciales de rehabilitación e integración de los pacientes con trastorno mental grave y reforzar la colaboración con otros Departamentos e instituciones en la promoción de la salud mental, especialmente en la población escolar y adolescente.

No obstante, la repuesta ha sido, según Carpi, "decepcionante" porque "no se ha hecho nada ni se ven indicios en el futuro cercano", ya que el director general no ha avanzado nada en materia de recursos humanos ni cronograma con estrategias a desarrollar.