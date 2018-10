El PSOE asegura que el recurso ante el TC de la Ley de capitalidad lleva implícita la suspensión cautelar

Publicado 06/08/2018 13:12:22 CET

"Le damos una última oportunidad al alcalde para que de la orden de que la oposición vuelva a sociedades como al principio de la legislatura"

ZARAGOZA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha asegurado que el Gobierno de España ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) el recurso de inconstitucionalidad del artículo 14.1, sección U de la Ley de capitalidad, que conlleva la petición de suspensión cautelar.

"Hay que dejar trabajar al TC y ya dice bastante en el contenido del recurso del Gobierno con la petición de suspensión cautelar del precepto a recurrir porque se ha utilizado de forma torticera".

El recurso de inconstitucionalidad del citado artículo ha tenido entrada en el registro del TC el pasado 3 de agosto "a última hora y lleva implícita la suspensión cautelar, por lo que cuando se admita a trámite, se suspenderá", ha detallado Ranera para agregar que esta decisión se puede adoptar en semanas y de esta forma se retomaría la situación del inicio de la legislatura.

En este sentido se ha referido a que el Gobierno municipal de ZEC se acogió el pasado mes de febrero a la interpretación del citado artículo para cambiar la representación en las sociedades municipales pasando a tener la mayoría en lugar de mantener la proporcionalidad del pleno.

El artículo 14.1. sección U es el que utilizó "perversamente" el equipo de Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) y el alcalde, Pedro Santisteve, para "echarnos de las sociedades del Ayuntamiento de Zaragoza".

Ha precisado que los socialistas apoyan la Ley de capitalidad y ha invitado al alcalde a que la ponga en marcha porque es una "buena ley" para los zaragozanos. "Con el artículo que se recurre se menoscaba la Ley, que ZEC ha manoseado y prostituido y además se invertían las mayorías y minorías para echarnos de las sociedades y la que oposición no pudiera ejercer su tarea de control".

"BUENA LEY"

En rueda de prensa ha indicado que es la "crónica de cómo acaba una buena ley por la perversión y las malas formas y la mala gestión de Zaragoza en Común".

Ranera ha lamentado que el PP "no fue capaz" de pactar una ley para volver a arremeter contra el "manoseo improcedente de ZEC y de utilización perversa del artículo", en referencia la 14.1 sección U.

En contraposición ha dicho que el Gobierno de Sánchez ha puesto en marcha el recurso de inconstitucionalidad y en su contenido se recoge la suspensión del artículo 14.1 sección U.

"Dónde está el alcalde, Pedro Santisteve, y el Gobierno de Zaragoza, a qué se debe este silencio desde que el viernes se conoció la presentación del recurso de inconstitucionalidad", se ha preguntado Ranera.

"Por qué no usa las pocas vías políticas que le quedan para restaurar la normalidad democrática", ha agregado para instarle a que "tiene que empezar a hablar de política en grande y no mediocre y no dar el mayor golpe a la democracia que recuerda el Ayuntamiento de Zaragoza".

ÚLTIMA OPORTUNIDAD

Su impresión es que al alcalde y al Gobierno de Zaragoza la "soberbia les está matando, creen que tienen patente de corso, han invertido 3 años en cambiar un funcionamiento y se creen que puede cambiar todo, pero tendrá consecuencias políticas y jurídicas", ha alertado.

"Le damos una última oportunidad para que de la orden de que la oposición vuelva a las sociedades de la misma manera que estábamos al principio de la legislatura, porque jamás se tenían que haber saltado los pacto de la Junta de Portavoces del inicio de la legislatura".

Ranera ha abundado en que la Ley de capitalidad es "una buena ley para la ciudad y ha apuntado que el Gobierno de Aragón "tendrá que hacer lo que tenga que hacer jurídicamente".

"Le aplaudo porque es el único Gobierno que ha puesto en marcha la Ley de capitalidad y ha instado al Ayuntamiento de Zaragoza a poner en marcha una buena ley para los zaragozanos"