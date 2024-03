PSOE, CHA, Aragón Existe, Podemos e IU piden "en bloque" el cese de Nolasco por su discurso "xenófobo y de odio"

ZARAGOZA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PSOE, CHA y Aragón Existe en las Cortes de Aragón, así como las agrupaciones parlamentarias Podemos e Izquierda Unida, integradas en el Grupo Mixto, han pedido al presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, el cese "inmediato" del vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, por su discurso "xenófobo y de odio".

La portavoz del PSOE en el Parlamento aragonés, Mayte Pérez; el de CHA, José Luis Soro (CHA); el diputado de Aragón-Teruel Existe, Joaquín Moreno; y los portavoces de Podemos e IU, Andoni Corrales y Álvaro Sanz, respectivamente, han comparecido este lunes en rueda de prensa para presentar dos iniciativas parlamentarias.

Por un lado, una proposición no de ley (PNL), que se incluirá en el próximo Pleno de las Cortes de Aragón, en la que se exige al presidente del Gobierno de Aragón que cese de inmediato de sus responsabilidades al vicepresidente primero porque "no está a la altura del honor que supone representar a los aragoneses".

En segundo lugar, han solicitado la comparecencia de Jorge Azcón en sede parlamentaria para que explique cuál es su posición al respecto de las declaraciones de Nolasco, quien "una y otra vez insiste en centrar sus declaraciones desde la Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, más allá de su responsabilidad como partido". Por tanto, el objetivo de esta petición es conocer si el jefe del Ejecutivo autonómico "comparte su visión".

"Una imagen vale más que mil palabras y nos unimos cinco de los ocho partidos que componen el arco parlamentario, toda la oposición, para exigir, al unísono, que cese esta situación grave y preocupante", ha expresado la portavoz socialista en las Cortes de Aragón, quien ha recordado que esta comunidad autónoma es "tierra de pactos, de convivencia, de moderación y de diálogo", aunque, "desgraciadamente, eso se ha olvidado para dar paso a la crispación y el insulto.

Por ello, ha reprobado al vicepresidente del Gobierno autonómico por sus "reiterados exabruptos y declaraciones públicas contra la inmigración", utilizando su condición de miembro del Ejecutivo para alentar "la división, la intolerancia y el odio en nuestra comunidad". Asimismo, ha criticado su negativa reiterada a "rendir cuentas" ante el Parlamento aragonés sobre sus declaraciones acerca de la inmigración.

DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

Por su parte, el portavoz de CHA ha aclarado que las iniciativas parlamentarias "no van de izquierda o derecha, sino de defender la democracia". Ha considerado que la situación es "gravísima" en Aragón, donde VOX utiliza al Gobierno de Aragón como "altavoz para sus discursos de odio", lo que ha tachado de "anormalidad democrática".

Soro ha citado el artículo 510 del Código Penal para "resumir" el comportamiento "reiterado e impune" de Nolasco, quien "lanza públicamente mensajes xenófobos que vinculan sin datos objetivos inmigración y delincuencia y vulnera de forma agresiva la libertad religiosa y de culto".

El portavoz de CHA ha lamentado que "no es una novedad, porque la extrema derecha crea climas de hostilidad y rechazo" contra determinados colectivos por su religión o el color de su piel. En este caso, ha recalcado, "es mucho más grave", ya que Nolasco se expresa así desde su condición de vicepresidente.

En este punto, Soro ha considerado que "no vale" con que Azcón repita que PP y VOX son partidos distintos. Si no lo cesa inmediatamente y lo sigue "justificando", ha advertido, "él será el verdadero culpable de que en Aragón tengamos un Gobierno xenófobo que nos repugna y avergüenza".

José Luis Soro ha rememorado que al inicio de la legislatura, Azcón reclamó "juzgar a VOX" por su labor en el Gobierno de Aragón "y no por su pasado" y ahora el presidente "tiene que dar la cara" y manifestar públicamente si condena las declaraciones del vicepresidente primero. "Es muy sencillo, Nolasco o valores democráticos, las dos cosas a la vez son imposibles", ha aseverado.

POLÍTICA DE CRISPACIÓN

El diputado de Aragón-Teruel Existe ha opinado que los aragoneses "estamos siendo atacados" en un marco político de crispación, apelando a la defensa de la libertad de cada individuo para que practique el culto que quiera y prime el respeto a todos los ciudadanos.

Ha calificado a Aragón como una tierra "solidaria, hospitalaria y de convivencia pacífica, independientemente de la religión que cada cual practique", algo que hay que mantener desde las instituciones. Así, ha abogado por trasladar a la sociedad un mensaje "contrario" al de Alejandro Nolasco.

Moreno ha considerado que la situación se está haciendo "insostenible", por lo que ha instado al Gobierno de Aragón a rectificar, actuar y dar explicaciones claras. "Debemos acabar con declaraciones así en una institución tan respetable como las Cortes de Aragón", ha subrayado.

COMPORTAMIENTO "INACEPTABLE"

Desde Podemos, Andoni Corrales ha manifestado su "condena rotunda" a las declaraciones de Nolasco y ha calificado su comportamiento de "inaceptable". Ha aducido que como vicepresidente "representa a todos los aragoneses" y un cargo así no tiene lugar en un territorio "de gente noble y no xenófobo".

"Mezclar los conceptos de delincuencia y violencia de género con el Islam es muy lamentable", ha destacado Corrales, para añadir que la Constitución "garantiza la libertad de culto". Aragón, ha asegurado, "está siendo la vergüenza de este país y ve perjudicada su imagen".

Por último, Álvaro Sanz ha compartido la "urgencia" de defender de la democracia y los valores cívicos que han de regir cualquier sociedad. Ha comentado que en Aragón han transcurrido seis meses de "deriva constante" del vicepresidente primero en discursos "de odio, xenófobos, racistas, revisionistas y negacionistas de la violencia machista", en definitiva, "muy peligrosos".

Ha expuesto que "vienen tiempos difíciles" y ha emplazado a desterrar el conflicto en favor de "la convivencia, el respeto y la cohesión social". En esta línea, Sanz ha reprochado a Nolasco "incumplir la normativa en materia de delitos de odio, señalamientos e inmigración que él mismo debería hacer cumplir desde el Gobierno de Aragón".

Ha rechazado el "lodazal" en el que se ha convertido la política aragonesa, en "permanente confrontación" y ha apostado por dotar a la comunidad autónoma "de un terreno de juego útil para la palabra y la democracia".

ACCIONES JUDICIALES

Los portavoces y diputados de los grupos de la oposición han indicado que la presentación de las dos iniciativas responde a su propósito de dirimir la política en el entorno de la misma y ceñirse a las herramientas que ofrece el reglamento parlamentario.

Mayte Pérez ha confiado en que la unión "en bloque" sirva para "moderar el discurso" y sea una "llamada de atención" al presidente del Gobierno de Aragón por su "silencio cómplice y complaciente" ante las palabras de Nolasco, algo que, ha insistido, "afecta a la imagen de la comunidad autónoma".

No obstante, ha matizado que estos primeros pasos por la vía parlamentaria no significan que desde el Partido Socialista, por su parte, no esté estudiando otro tipo de acciones judiciales, algo que también hacen desde CHA, según ha apuntado Soro, "porque no es un hecho aislado y crecerá la bola antidemocrática". Sanz ha confirmado que, tanto en IU como en varias organizaciones y asociaciones, se trabaja en las siguientes medidas.

A juicio del diputado de Aragón-Teruel Existe, el Gobierno de Aragón "no será hermético y tomará cartas en el asunto", aunque ha insistido en la necesidad de "rebajar el lenguaje incendiario".