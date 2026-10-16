El PSOE critica que Chueca prima unas fiestas del Pilar "consumistas" y reclama recuperar el carácter popular

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, y la concejal socialista, Eva Cerdán - PSOE

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, y la concejal socialista, Eva Cerdán, han criticado que las fiestas del Pilar "han perdido su carácter popular" con el Gobierno de Natalia Chueca y se han convertido en unas fiestas "centradas en el consumo", en las que han desaparecido espacios y actividades tradicionales que llenaban de vida las calles de Zaragoza.

Desde el paseo de la Independencia, Ranera ha asegurado que muchos vecinos de la ciudad trasladan sus quejas porque las fiestas "han perdido ese carácter de fiestas populares, de fiestas de mezclarnos con la gente, en las calles, en las plazas, y han pasado a ser unas fiestas donde prima solamente el consumo".

La portavoz socialista ha reprochado a la alcaldesa que "haya olvidado" a quienes pertenecen las fiestas del Pilar. "Las fiestas del Pilar no son de Natalia Chueca ni de su gobierno, ni de sus redes ni de sus fotos, estas fiestas son de la gente", ha diferenciado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Ranera ha reclamado a Chueca que escuche a los zaragozanos y recupere el modelo de fiestas populares.

"Se echa en falta volver a las fiestas populares, esa sensación y esa emoción que teníamos, yo lo recuerdo cuando era joven, de las plazas, con sus conciertos, con sus artistas locales. Teníamos un modelo de fiestas que era un orgullo y ahora desgraciadamente han pasado a ser fiestas tan sólo de consumo", ha rememorado.

ANIMACIÓN EN LA CALLE

Por su parte, Eva Cerdán ha lamentado la pérdida de los espacios tradicionales de las fiestas del Pilar y ha echado en falta la animación en el paseo de la Independencia.

"Natalia Chueca anunció que estos escenarios nos iban a sorprender, pues no pensábamos que nos iba a sorprender tanto, porque lo que nos causan es añoranza", ha señalado.

"Ahora mismo, en este paseo de Independencia, estarían ya abriendo los puestos ambulantes, estaría ya el cóndor afinando su flauta, estarían abriendo las casas regionales, podríamos decir si íbamos a la Carpa del Ternasco, si subíamos a la Feria de Muestras" y ha lamentado que hay "tantos y tantos sitios que hemos perdido en Pilares con Natalia Chueca".

Los zaragozanos añoran "el modelo de fiesta que teníamos anteriormente, que eran unas fiestas populares consolidadas, tanto en Zaragoza, Aragón, como en el resto de España", ha comentado.

"Ha sido Natalia Chueca quien ha eliminado también las licencias extraordinarias que se sacaban en Pilares para que vinieran los puestos ambulantes y los artistas callejeros de otras ciudades de España", ha explicado.

Finalmente, Cerdán ha defendido la recuperación del modelo tradicional de las fiestas del Pilar y ha asegurado que van a seguir luchando "junto a todos los zaragozanos para que esas fiestas vuelvan, para que puedan salir por la calle y vean esa animación".