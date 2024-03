El PSOE critica que Ecociudad tiene 5,4 millones de pérdidas el doble que en 2022 y alerta de nuevo "tarifazo"

ZARAGOZA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, ha calificado de "extraordinariamente preocupante" la situación económica de la sociedad municipal Ecociudad porque tiene casi 5,4 millones de euros de pérdidas de 2023, que es el doble de 2022 y ha alertado de que el Gobierno de la ciudad aplicará un "nuevo tarifazo" en las siguientes ordenanzas fiscales.

Horacio Royo ha criticado que el consejero municipal de Urbanismo y vicepresidente de Ecociudad, Víctor Serrano, haya dicho que es una pérdida contable, que no presupuestaria y "haya tenido que salir al paso poniéndose la venda antes que la herida y con argumentos que por prudencia no califico".

En rueda de prensa, Royo ha tildado de "complicada" la situación de Ecociudad porque las cuentas "desmienten, una a una, todas las mentiras del PP para justificar y esconder una gestión catastrófica desde que llegó al Gobierno de la ciudad".

Ha criticado que Serrano diga que Ecociudad hace cosas y a su parecer "está muy bien que haga cosas", pero el problema es "qué cosas hace y qué cosas no hace y debería hacer".

Ha recordado que Ecociudad, desde que la crea el PSOE en 2013, tiene la encomienda de hacerse cargo de la depuración y saneamiento de las aguas que con los gobiernos socialistas se hizo de forma "ejemplar" e incluso con el Gobierno de ZeC la sociedad, cada año, "atendió a las obligaciones propias al tiempo que obtenía beneficios para destinar a la red de depuración. Además, desde 2013 a 2019 se pudo mantener las tasas y tarifas congeladas".

Esa gestión se "trunca" con el pasado Gobierno de Zaragoza que presidió el alcalde, Jorge Azcón al encargar el Plan de Calles para la reforma integral de algunas vías y el PSOE "alertó de efectos negativos en la sociedad municipal". A su parecer, el único objetivo de hacer el plan de calles ese esconder los 12 millones de deuda de Ecociudad.

DEPURADORA DE LA CARTUJA

Lo que no ha hecho Ecociudad, ha afeado Royo, son inversiones como la tuberías de Peñaflor, que se ha anunciado pero no se ejecuta como tampoco el tanque de tormentas de San Pablo y de la calle Valle de Broto o los estudios para afrontar el futuro de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Cartuja.

"Dice Serrano que pedirá la declaración de interés general para la renovación de la EDAR de La Cartuja, pero no se sabe de qué porque no se conocen los estudios oportunos para atender la obsolescencia de la depuradora", ha afeado el concejal socialista.

Ha comentado que un estudio de La Cartuja de 2018 ya plantea que la concesión termina en 2024 y no es problema solo de la concesión sino que "hay indicios de que la tecnología no vale para cumplir las exigencias de la UE porque ha elevado los parámetros de depuración".

También se da cuenta de las autorizaciones de vertido de la CHE que para evitar sanciones aumenta los límites de vertido porque la depuradora de La Cartuja "no puede asumir los vertidos industriales que llegan desde hace 6 años". El PP no ha hecho nada y ahora dice que el Gobierno de España ayude, pero para qué si no hay estudios porque no se sabe el dinero que se va a necesitar. Bordea el ridículo", ha considerado.

El Gobierno, ha estimado Royo, "solo miente cuando achaca las pérdidas de Ecociudad al coste de la energía cuando el precio ha caído, mientras las pérdidas se han más que duplicado y Serrano lo ha admitido al decir que es producto de que Ecociudad haga cosas".

Sobre el argumento de que son pérdidas de la cuenta de resultados pero no presupuestarias ha ironizado al indicar que es un "nueva fórmula que estudiarán las Facultades de Economía".

"TARIFAZO"

También ha comentado que el propio Gobierno de Zaragoza "ha reconocido que estudia la posibilidad de ampliar capital para compensar pérdidas y eso significa admitir que la situación de Ecociudad no es sostenible en el tiempo porque este año también habrá pérdidas a pesar del tarifazo".

Al respecto, ha alertado de que cuando se pase el primer recibo de 2023 tendrá un aumento del 8 por ciento y ha aventurado que en septiembre cuando se conozcan las nuevas ordenanzas habrá "nuevas subidas y mayores que las planteadas porque se gestiona de forma catastrófica y por puro interés electoralista para esconder la deuda y encargando cosas a Ecociudad que no competen a su tarea principal y mientras los problemas de la depuración siguen sin acometerse".

A juicio de Royo, si algo define al Gobierno de Zaragoza es la gestión de Ecociudad y ha anunciado que pedirá la comparecencia de Serrano en la Comisión de Urbanismo y no descarta "tomar las medidas oportunas para que esta situación no siga redundando en los bolsillos de los ciudadanos".