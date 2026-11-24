El portavoz de Cultura del grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón, Darío Villagrasa. - PSOE

ZARAGOZA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cultura del grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón, Darío Villagrasa, ha denunciado este martes "la mala gestión" del Gobierno autonómico de Jorge Azcón, "que ha tenido que devolver 740.000 euros transferidos por el Ministerio de Cultura en 2025 por no haber tramitado las correspondientes convocatorias de ayudas".

Además, ha advertido de que otros 636.000 euros destinados a los mismos programas en 2026 "están en riesgo de perderse por idéntico motivo".

En una rueda de prensa celebrada en las Cortes de Aragón, Villagrasa ha explicado que esta situación ha salido a la luz gracias a las solicitudes de información realizadas por la asociación Procura, que agrupa a profesionales del sector cultural aragonés.

El diputado socialista ha acusado al Ejecutivo autonómico de una "malísima gestión" y una "nula planificación" que han privado al sector de unos recursos destinados a impulsar proyectos en el medio rural, acercar las artes a la infancia y mejorar las salas de cine.

Villagrasa ha detallado que los 740.000 euros devueltos corresponden a tres programas financiados por el Gobierno de España: 283.000 euros para proyectos culturales en municipios de menos de 5.000 habitantes, 116.000 euros para iniciativas de arte y escuela dirigidas a la infancia y 340.000 euros para la creación de nuevos públicos y la mejora de las salas de cine.

Según ha señalado, los fondos fueron transferidos el 7 de mayo de 2025, pero el Gobierno de Aragón no llegó a preparar las convocatorias públicas ni a publicarlas en el Boletín Oficial de Aragón, impidiendo así que las ayudas llegaran a sus destinatarios.

Villagrasa ha cuestionado que un Gobierno que presume constantemente de buena gestión haya tenido que devolver unos recursos que ya tenía a su disposición.

En este sentido, ha recordado que "mientras el Ejecutivo de Azcón aseguraba que todo iba fenomenal, el sector cultural aragonés perdía cientos de miles de euros por la falta de planificación de la Dirección General de Cultura".

Además, ha advertido de que la situación puede repetirse este año, puesto que el Ministerio de Cultura anunció en abril otros 636.000 euros para los mismos tres programas y el Gobierno autonómico todavía no ha preparado las bases reguladoras ni las convocatorias correspondientes.

De este modo, la cantidad ya devuelta o en riesgo de perderse asciende a cerca de 1,4 millones de euros, "una cifra especialmente relevante para un sector que lleva años reclamando mayores recursos y una planificación más eficaz de las ayudas públicas".

"CONTRADICCIÓN"

El portavoz socialista ha criticado también "la contradicción" entre las constantes reclamaciones de financiación al Gobierno de España y la incapacidad del Ejecutivo autonómico para utilizar los recursos que recibe. En este sentido, ha reprochado a Azcón "que se dedique a exigir más fondos a Madrid mientras deja sin gestionar partidas que ya han sido transferidas a Aragón". Villagrasa ha rechazado que el Gobierno aragonés pretenda justificar esta situación por los plazos de las convocatorias ministeriales. Ha hecho notar que el propio Ejecutivo de Azcón ha establecido en ocasiones periodos de apenas dos meses entre la resolución definitiva de sus ayudas culturales y la obligación de justificarlas. Asimismo, ha comentado que el PSOE ha presentado durante los últimos años propuestas para mejorar la planificación de las subvenciones, desarrollar un plan de infraestructuras culturales y facilitar la programación cultural de los ayuntamientos, iniciativas que han sido rechazadas por el Partido Popular.

INICIATIVAS PARLAMENTARIAS

Ante esta situación, Villagrasa ha anunciado que el grupo parlamentario socialista ha registrado distintas iniciativas parlamentarias, entre ellas proposiciones no de ley, solicitudes de comparecencia, interpelaciones y preguntas orales, para exigir explicaciones al Ejecutivo autonómico.

En particular, ha reclamado que la vicepresidenta y titular del área de Cultura, Mar Vaquero, asuma responsabilidades por la devolución de los fondos y explique qué medidas piensa adoptar para evitar que vuelva a suceder.

El diputado socialista ha pedido además que el Gobierno de Aragón incorpore, mediante enmiendas al proyecto de presupuestos de 2027, una cantidad equivalente a los fondos ya devueltos y a los que están en riesgo de perderse, cercana a los 1,4 millones de euros, para compensar al sector cultural aragonés.

"Eso es lo mínimo que pueden hacer", ha enfatizado, insistiendo en que el Gobierno autonómico debe asumir su responsabilidad y dejar de buscar excusas en el Ministerio de Cultura o en los plazos administrativos.

Villagrasa ha enmarcado esta situación en una política presupuestaria que, a su juicio, "demuestra la falta de compromiso del Gobierno de Azcón con la cultura".

En este sentido, ha criticado que los presupuestos de 2025 y 2026 y el proyecto de 2027 no contemplan partidas para infraestructuras culturales, mientras continúan sin atenderse las necesidades de teatros, cines, bibliotecas y salas de exposiciones.

También ha contrapuesto los recursos destinados a la actividad cultural en el medio rural con otras prioridades del Ejecutivo. Así, ha expresado que entre 2025 y 2026 se ha renunciado a cerca de 440.000 euros de ayudas estatales para proyectos en municipios de menos de 5.000 habitantes, mientras el proyecto presupuestario de 2027 consigna únicamente 140.000 euros para asociaciones culturales que desarrollan su actividad en el medio rural.

Del mismo modo, ha lamentado que el Gobierno de Aragón contemple una ayuda de 370.000 euros para la Fundación Toro de Lidia mientras no incrementa los recursos destinados a las salas de cine, la creación de nuevos públicos o los proyectos culturales de los municipios aragoneses.

Para Villagrasa, "estas decisiones ponen de manifiesto la distancia entre los anuncios del Gobierno autonómico y sus verdaderas prioridades presupuestarias, especialmente cuando Azcón presume de presentar las cuentas más elevadas de la historia de Aragón".