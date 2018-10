El PSOE exige informes sobre la gestión de las sociedades de los ocho meses que la oposición no ha asistido

Publicado 04/10/2018 15:39:42 CET

ZARAGOZA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Pérez Anadón, ha exigido al equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) informes técnicos y jurídicos sobre las sociedades y patronatos para conocer el estado de estos organismos tras ocho meses en los que la oposición no ha acudido al cambiar la proporcionalidad en la representación.

Aunque ZeC ha adoptado la decisión de volver a la proporcionalidad del pleno, Pérez Anadón ha dejado claro que hay una "ruptura del clima de confianza" por lo que es "imprescindible que sin abandonar las obligaciones como oposición haya que redoblar el trabajo de las sociedades y patronatos en los meses que quedan de gestión".

"Volvemos a los patronatos y se convalidan expedientes sin explicación por lo que el PSOE se ha abstenido, pero no va a suceder siempre así porque después de ocho meses sin estar en las sociedades y patronatos nos preocupa conocer qué ha pasado y qué planes manejan los gestores de las sociedades".

Entre la información exigida figura un bloque de documentación económico financiero elaborado por la Intervención que contenga los ingresos y gastos generados por las sociedades y patronatos; los contratos licitados y ejecutados; los convenios suscritos y el grado de ejecución.

También, una memoria detallada de disposiciones de la gerencia y vicepresidencia de las sociedades y qué bloque de gestión está comprometido

"Queremos conocer todos los acuerdos realizados por vía de urgencia y pendientes de convalidación. No puede ser que la vuelta se salde con un paquete de decretos a convalidar sin explicaciones", ha apostillado el edil socialista.

A juicio de Pérez Anadón, hay asuntos "muy significativos" por lo que pedirá la comparecencia del gerente de Ecociudad, Joaquín García Lucea; y del director general de Cultura, Saúl Esclarín, para que informen de su gestión y saber qué nivel de competencia tiene ese gerente en la sociedad Zaragoza-Cultural. "No queremos llevarnos a un fiasco sobre las resoluciones a tomar".

Además se pedirá el Plan estratégico de Ecociudad y la memoria de actuaciones sobre la posible remunicipalización de la planta de tratamiento de aguas residuales de La Almozara.ç

Ha continuado diciendo que "el descontrol en Cultura y sus herramientas de gestión nos preocupa en exceso porque la situación empieza a tomar tintes graves ante la falta de planificación y requisitos técnicos necesarios como en las Fiestas del Pilar y no es producto de hecho concreto, sino de una forma de actuar".

Pérez Anadón ha incidido en la importancia de saber qué y cómo se ha gestionado. "No vamos a estar en anuncios de brocha gorda impactantes pidiendo ceses sin conocer lo que ha ocurrido porque es ridículo. Es más importante saber qué ha sucedido para posicionarnos en lo realizado en las sociedades estos meses".

"Que ZeC no crea que no ha sucedido nada y si volvemos no va a ser para aprobar todos sin las necesarias explicaciones. Es la forma más razonable de hacer el mejor favor a la ciudad de las gestiones que se pueden derivar de la sociedades".

Ante la petición del PP del cese del vicepresidente de Ecociudad, Alberto Cubero, Carlos Pérez Anadón ha respondido que "es una majadería". "El PSOE ha hecho más oposición a Cubero que el PP y a ZeC le es infinitamente más fácil la oposición del PP que la nuestra porque nosotros pedimos explicaciones sobre lo sustancial, lo estructural", ha concluido.