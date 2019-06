El PSOE y PAR cierran un acuerdo para conformar el Gobierno de Aragón, pero no suman mayoría absoluta

Actualizado 07/06/2019 14:35:30 CET

ZARAGOZA, 7 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, y el presidente del Partido Aragonés (PAR), Arturo Aliaga, han cerrado un acuerdo para conformar el próximo Gobierno autonómico, pero precisan del apoyo de más fuerzas políticas. Así lo han indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, este viernes después de mantener una reunión en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes.

La suma de los 24 diputados del PSOE y los 3 del PAR se queda a siete escaños de la mayoría absoluta, que se sitúa en 34 votos de los 67 parlamentarios conforman el hemiciclo de las Cortes de Aragón. El PP ha logrado 16 escaños, Ciudadanos (12), Podemos (5), CHA (3), Vox (3) e IU (1).

Lambán ha evidenciado que necesitan "más participantes" para conformar "una mayoría estable". Por ello, ha deseado que se incorporen otras fuerzas políticas que se sientan "atraídas" por "la responsabilidad y la centralidad".

En este contexto, ha mencionado que en los próximos contactos que lleven a cabo con otras fuerzas políticas se realizarán con la participación simultánea del PSOE y del PAR: "A partir de ahora los contactos para seguir ampliando ese gobierno los mantendremos conjuntamente Arturo Aliaga y yo".

El líder de los socialistas aragoneses ha empezado su intervención indicando que es Aragón lo que une el Partido Aragonés y al PSOE para sellar un acuerdo que pretender ser "el origen" del Gobierno de Aragón de los años 2019 a 2023. "Hemos comprobado una altísima sintonía, una altísima coincidencia en nuestros planteamientos".

Lambán y Aliaga se han intercambiado una documentación sobre las bases que creen que deberían sustentar el próximo programa de gobierno y han acordado que, a partir del próximo lunes, representantes del Partido Aragonés y del Partido Socialista empiecen a trabajar en "la búsqueda de la definición concreta de un programa de gobierno".

El líder de los socialistas ha señalado que, por lo que ha visto en el documento que se ha entregado Aliaga, no hay "prácticamente grandes diferencias" y no hay ninguna "dificultad insalvable", solo hay que "limar alguna aspereza". No obstante, todavía no ha avanzado nada sobre la estructura del futuro gobierno: "Lo único que está absolutamente claro es que habrá presencia fuerte y clara tanto del PSOE como del PAR".

REUNIÓN CON CIUDADANOS

Preguntado por el momento en el que van a convocar a Ciudadanos (Cs) para que se sumen a este acuerdo, Lambán se ha limitado a decir que aunque Aliaga y él trabajan con bastante celeridad no son "supermanes". "Acabamos de tener esta reunión y a partir de ahora nos tendremos que plantear la segunda fase de este trabajo, que es empezar a ampliar ese número de diputados".

El PSOE y el PAR suman 27 diputados pero necesitan 34 para llegar a la mayoría en las Cortes de Aragón. "Aliaga y yo nos tenemos que plantear la incorporación de otros actores a este núcleo originario, pero actores que evidentemente compartan lo fundamental, que es la vocación de centralidad, la aceptación de que sólo cabe un gobierno trasversal y la coincidencia en los puntos programáticos fundamentales".

Lambán ha dejado claro que no excluyen a nadie si se reconoce la centralidad, la moderación y la transversalidad, "salvo a Vox". Ha dicho que en los próximos días se producirán "llamadas en todas las direcciones" y el candidato de Cs a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Daniel Pérez Calvo, es "un señor al que el resultado electoral ha puesto en una posición muy importante para la definición de la futura estabilidad política de la Comunidad".

QUE LA GOBERNANZA NO DEPENDA DE VOX

El candidato socialista a la Presidencia de Aragón ha detallado que "otra coincidencia clara" entre el Partido Aragonés el Partido Socialista es "el rechazo absoluto" a participar en "ninguna clase de operación política" que garantice la gobernanza de la Comunidad autónoma que dependa "por activa o por pasiva" de una fuerza política como Vox.

Esto se debe, ha continuado, a que la formación liderada por Santiago Abascal está "contra la autonomía, contra el autogobierno, además de que es trasvasista, está contra las comarcas. En definitiva, una fuerza política que está por romper todos los grandes consensos que han caracterizado la política aragonesa en los últimos años".

Dado que el resultado del 26 de mayo no ha dado mayoría ni a los partidos de izquierda ni a los de centro derecha, Lambán y Aliaga han coincidido en que es "fundamental" que se busquen gobiernos basados "en la centralidad y en la transversalidad", es decir, compuestos "por fuerzas políticas heterogéneas desde el punto de vista ideológico". Para Lambán, en ese propósito el socio "preferente" es el PAR.

ADN DEL PAR

Arturo Aliaga ha subrayado que hay "una incompatibilidad manifiesta con el ADN, la historia del Partido Aragonés y la defensa que ha hecho del Estatuto, de la autonomía, del desarrollo de Aragón con los planteamientos de Vox". Ha aclarado que le resulta "prácticamente imposible" llegar a acuerdos con esta formación.

Ha recordado que los aragonesistas han hecho una campaña electoral con el lema 'El centro necesario' y que su objetivo es que el próximo Ejecutivo autonómico tenga los parámetros de "centralidad, moderación y transversalidad" con la finalidad de trabajar "por el futuro de Aragón y los aragoneses".

"No me gusta estar en políticas de frentismos y creo que el Partido Socialista, con el gesto de hacernos esta invitación -a la reunión para llegar a un acuerdo de gobierno-- lo que posibilita es que trabajemos en el mejor gobierno para el Aragón del 2019 al 2023", ha detallado.

Aliaga ha incidido en que el objetivo es hacer "el mejor gobierno para Aragón", con "una relación necesaria con Madrid", ya que "grandes temas de la Comunidad autónoma" se juegan en el Gobierno de España.

"Estamos abiertos al que quiera sumarse a ese proyecto, hay unas líneas maestras, que no son ningún obstáculo para partidos normales, porque no hay exclusiones --salvo Vox--, no hay frentismos, son líneas que lo primero es Aragón, los aragoneses y desarrollar las potencialidades" de la región.

En este punto, ha reconocido que cuando Lambán le invitó a la reunión le dijo que iban a trabajar por la Comunidad, algo que le llevó a aceptar la invitación: "Estamos anteponiendo los intereses generales de Aragón a intereses partidistas".

Aliaga ha reiterado, como ya ha dicho en otras ocasiones, que es lógico que el PSOE pacte con Cs, por el número de escaños (12), aunque el PAR se quedase fuera. No obstante, Lambán ha apostillado que quien no aceptaría que el Partido Aragonés estuviese fuera sería él.