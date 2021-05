El PSOE pide a Lorén que no utilice la acción social de manera partidista y busque consenso

ZARAGOZA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha pedido al consejero municipal Ángel Lorén, que no utilice su área de Acción Social de manera partidista y de "arma de confrontación", e intente buscar consensos entre entidades, partidos políticos y administraciones.

Los socialistas han recordado en una nota de prensa que en un momento como el actual, "todos deben trabajar de la mano para conseguir que nadie se quede atrás".

La concejal socialista del Consistorio zaragozano María Ángeles Ortiz ha criticado que Lorén convierta los órganos de participación de Acción Social en instrumentos de "propaganda" del Gobierno de Azcón, en los que "vierte continuos ataques" hacia el trabajo de otras Administraciones, sobre todo, del Gobierno de Aragón.

"No creemos que el objetivo de los órganos de participación de Acción Social sea este, el de confrontar continuamente. No puede buscar el enfrentamiento permanente, reprochando el trabajo y el poco dinero invertido en Acción Social por parte de otras administraciones, porque no es verdad", ha dicho la edil del PSOE.

Para Ortiz, "estamos ante un Gobierno municipal hipócrita y falso que vende a bombo y platillo que ha aprobado el presupuesto más social de la historia de este Ayuntamiento, cuando la realidad es que ha reducido la partida de Cooperación al Desarrollo en más de 1,2 millones desde el inicio del mandato, solo 800.000 en ese último año, pero también ha apostado por la externalización de los servicios sociales, como la línea 900".

Esto demuestra, ha continuado, "el poco interés que tiene por la acción social". "Desde el inicio de la pandemia, hemos criticado la puesta en marcha de esta línea que implica la privatización y externalización del servicio y lo más grave el empeoramiento de la atención a los zaragozanos", ha concluido la consejala socialista.