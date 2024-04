El PSOE pide una Junta de Portavoces al no poder acceder a la Escuela Municipal de Jardinería "El Pinar"

ZARAGOZA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha solicitado este martes una Junta de Portavoces extraordinaria y urgente, después de que el Gobierno de la ciudad, presidido por la alcaldesa, Natalia Chueca, "haya coartado la libertad de prensa y la labor de la oposición al prohibirles acceder acompañados por los medios de comunicación a un equipamiento municipal", en concreto la Escuela Municipal de Jadinería "El Pinar".

Lola Ranera ha calificado de "muy graves" los hechos sucedidos en la mañana del lunes 15 de abril, en los que la consejera municipal de Acción Social, Marian Orós, "impidió" a la portavoz del PSOE y al concejal socialista, Francisco Galán, la entrada a la Escuela Municipal de Jardinería 'El Pinar', en Garrapinillos, acompañados por los medios de comunicación.

De hecho, Oros le ha remitido a Ranera por escrito la prohibición, en la que se le comunica que "el acceso debe contar con el permiso solicitado con antelación suficiente por parte del Área gestora".

"No voy a consentir esta situación --ha enfatizado Ranera--. El Partido Socialista va a seguir haciendo su labor de oposición, no nos van a callar en ningún momento, no van a prohibir la libertad de prensa ni a que comuniquemos a los medios de comunicación lo que entendamos que está pasando en este Ayuntamiento".

Ha aseverado que "jamás se había prohibido a ninguno de los 31 concejales entrar a un equipamiento con los medios de comunicación", para apostillar que los medios de comunicación "son imprescindibles para dar a conocer nuestra labor de oposición". "Debemos acudir a ellos y convocarles cuando queremos comunicar o denunciar algo", ha argumentado.

Para Ranera, esta situación refleja un "trato discriminatorio" ya que la carta está dirigida únicamente hacia el grupo municipal del PSOE. Se ha preguntado si esto se extiende también hacia ZeC, VOX y los concejales del PP o solo es para los del PSOE. "Debemos ser muy revoltosos al intentar informar a la ciudadanía de lo que está pasando en este Ayuntamiento", ha ironizado.

Ranera ha recordado que la corporación municipal tiene "derechos y obligaciones" y está conformada por 31 concejales, "unos tienen la obligación de gestionar, y les invito a que lo hagan, y otros tenemos la obligación de hacer oposición y controlar la labor de Gobierno", ha diferenciado.

"RIDÍCULO"

Tras reiterar que "se está coartando la labor de oposición" ha preguntado si pueden entrar Chueca y Orós y no los concejales del PSOE". A su parecer, es "ridículo" que se tengan que pedir permisos para entrar a los equipamientos municipales.

"Si ahora tenemos que pedir permiso, les recuerdo que los parques Tío Jorge o el Grande o el de Las Fuentes o la plaza del Pilar son equipamientos o propiedad municipal", ha señalado la portavoz.

Ranera ha hecho hincapié en que el grupo municipal del PSOE tiene "derecho a hacer oposición" y ha criticado la "opacidad" del Gobierno de Natalia Chueca. "Ni nos van a silenciar ni amordazar. No va a venir ningún Gobierno del PP a mandarnos callar. Jamás vamos a abandonar a los vecinos que decidieron que tenemos que hacer labor de oposición", ha censurado.

Este Ayuntamiento, según ha recriminado Ranera, se está convirtiendo en el "cortijo de la señora Chueca en la que se oculta información a la oposición". Tras indicar que hay ejemplos claros se ha referido al proyecto básico de La Romareda que no han recibido y "nos han negado el segundo turno en los plenos a la oposición".

Incluso, la Justicia de Aragón, ha recordado a Chueca que "lo estaba haciendo mal, nos está despreciando continuamente. Dijo públicamente que no iba a perder el tiempo con la portavoz de la oposición para hablar del presupuesto", ha detallado.

Por ello, Ranera le ha recomendado a Chueca la lectura de un libro 'Ni una, ni grande ni libre" de Nicolás Sesma, en el que se habla de la evolución del franquismo.

"Creo --ha opinado la socialista-- que tiene mucho que ver con su forma de hacer política. En estos momentos, están patrimonilizando el poder y entienden que el PSOE es indigno de ocupar el espacio que ocupamos. Que el poder son ellos y que lo nuestro es algo prestado. Les garantizo que no estamos de prestado. Somos esa parte del poder que han elegido los zaragozanos. Esto no va de simulacros de democracia".