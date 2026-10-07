El PSOE pide la reprobación de Azcón por poner en duda las garantías del sistema electoral español

El diputado socialista Óscar Galenao. - PSOE

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la que reclama la reprobación del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, por sus declaraciones sobre las garantías del voto por correo y por contribuir, según recoge la iniciativa, a generar desconfianza sobre el proceso electoral.

Así lo ha presentado en rueda de prensa este miércoles el diputado del PSOE Oscar Galeano, quien también ha reprochado la inconcreción y vaguedades de la vicepresidenta Mar Vaquero sobre este asunto esta misma mañana tras el Consejo de Gobierno. El parlamentario ha señalado que "un presidente autonómico tiene una responsabilidad institucional que va mucho más allá de sus preferencias personales a la hora de votar: debe defender la confianza de la ciudadanía en unas elecciones que cuentan con todas las garantías legales".

Ha agregado que "cuando se pone en cuestión el voto por correo sin aportar ninguna prueba, no se está atacando solamente un procedimiento; se está sembrando una duda sobre el trabajo de miles de empleados públicos, de Correos, de las mesas electorales y de la Administración electoral", al tiempo que ha asegurado que Jorge Azcón hace seguidismo de los postulados trumpistas de Isabel Díaz Ayuso.

La iniciativa socialista defiende que las elecciones libres, transparentes y con garantías son uno de los fundamentos del Estado democrático y recuerda que el sistema electoral español cuenta con mecanismos legales, administrativos y judiciales destinados a preservar la libertad del voto, la transparencia del procedimiento y la fiabilidad de los resultados.

Asimismo, el PSOE expresa su respaldo y confianza en la independencia, imparcialidad y rigor de todas las Juntas Electorales así como del personal que trabaja bajo sus competencias. La iniciativa señala que, en los últimos días, dirigentes del Partido Popular y de Vox han trasladado sospechas sobre el voto por correo sin aportar pruebas que permitan sostener un cuestionamiento general de su limpieza.

En este contexto, sitúa las declaraciones realizadas por Jorge Azcón este martes, cuando dijo que estaba gestionando el regreso de sus hijos, que estudian fuera, para que votasen presencialmente en Zaragoza. El texto considera que este mensaje contribuye a alimentar la desconfianza en lugar de defender las garantías del sistema electoral.

Para el diputado socialista, "la democracia necesita que quienes tenemos responsabilidades públicas defendamos las reglas del juego y a las personas que hacen posible que se cumplan". Galeano ha apostillado que "si alguien tiene una denuncia concreta, existen mecanismos de reclamación y recurso; lo que no se puede hacer es trasladar sospechas generales que pueden terminar desanimando a ciudadanos a ejercer su derecho al voto".

La iniciativa expone que Correos no decide el resultado de las elecciones ni sustituye a las mesas y juntas electorales, sino que participa en la recepción, custodia y traslado de la documentación dentro de un procedimiento legalmente regulado. Además de reprobar a Jorge Azcón por sus declaraciones sobre las garantías del voto por correo, el PSOE plantea que las Cortes de Aragón respalden expresamente la limpieza, transparencia y garantías del sistema electoral español, tanto en el voto presencial como en el voto por correo, así como la honestidad y profesionalidad de Correos y de su personal.

La PNL también reclama al Gobierno de Aragón y, en particular, a su presidente, que rectifiquen públicamente y manifiesten "de forma inequívoca" su confianza en la honestidad de Correos, en la Administración electoral y en las garantías del sistema electoral español.