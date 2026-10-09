El PSOE pide que los servicios jurídicos de las Cortes elaboren un informe sobre la intervención de Navarro en el Pleno

El portavoz adjunto del grupo del PSOE de las Cortes de Aragón, Jesús Morales. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del PSOE de las Cortes de Aragón ha solicitado a la Mesa del Parlamento que encargue a los servicios jurídicos de la institución un informe sobre la intervención, este jueves, de la presidenta, María Navarro, en la sesión plenaria.

En rueda de prensa, el portavoz adjunto del grupo del PSOE, Jesús Morales, ha señalado que la intervención de Navarro "plantea serias dudas desde el punto de vista reglamentario y del respeto a la neutralidad institucional que debe tener quien preside las Cortes".

Ha recordado que la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, propuso con anterioridad guardar un minuto de silencio al inicio de la sesión plenaria en memoria de Maricarmen Abascal, fallecida este miércoles en un centro hospitalario de Madrid tras ser desahuciada de su vivienda.

La Junta de Portavoces se reunión este jueves antes del inicio del Pleno para debatir esta propuesta, oponiéndose PP y Vox, por lo que no se aprobó, y durante el Pleno intervino -en la comparecencia del presidente del Ejecutivo, Jorge Azcón, sobre política de vivienda-- el portavoz de CHA, Jorge Pueyo, quien "en uso de su tiempo decidió mantener ese minuto de silencio" y la presidenta de las Cortes "interrumpió la intervención de ese diputado para leer un texto propio, algo inaudito", ha continuado Morales.

Ha subrayado que este texto "no había sido ni consensuado ni pactado" en la Junta de Portavoces, tras lo que ha manifestado que "la presidenta no puede confundir la institución con su opinión personal" porque "representar a la cámara no significa hablar en representación de todos". Además, "varios portavoces habían manifestado su oposición a que se leyera ese texto".

Jesús Morales ha aclarado que la cuestión no es si el PSOE estaba de acuerdo con el contenido de ese texto, sino que "el problema era que ese texto no estaba aprobado" por la Junta de Portavoces, "no se habían seguido los cauces ordinarios y no se disponía del escrito para poderlo analizar", de forma que María Navarro "hizo de su capa un sayo, algo que no se puede consentir".

El portavoz adjunto del PSOE ha pedido a Navarro "que se lea el Reglamento de las Cortes", que regula en su artículo 275 las declaraciones institucionales, que requieren la unanimidad de todos los grupos parlamentarios para ser calificadas.