PSOE, ZeC y Podemos exigen ejecutar los 1,2 millones pendientes en 16 colegios de presupuestos participativos

Publicado 15/10/2019 11:47:20 CET

ZARAGOZA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los tres grupos de la oposición de izquierdas en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, PSOE, Zaragoza en Común (ZeC) y Podemos-Equo, arropados por representantes de varias asociaciones de madres y padres, han exigido al equipo de gobierno PP-Ciudadanos que ejecuten los 1,8 millones de euros de los presupuestos participativos sin acometer, de los que 1,2 millones corresponden a 19 proyectos en 16 colegios públicos de la ciudad y el resto a obras en la vía pública.

Los tres grupos han presentado una moción que defenderán conjuntamente en el pleno municipal de Zaragoza, en la que piden que se liciten todos los proyectos antes del 31 de diciembre. Asimismo, exigen al Gobierno de la ciudad el "compromiso firme y público" para que en los Presupuestos del 2020 se incorporen las partidas necesarias para la realización de las obras incluidas en los presupuestos participativos que no hayan sido ejecutadas.

Los centros afectados son los CEIP Tenerías, Joaquín Costa, Miraflores, José Calasanz, Gascón y Marín, Ciudad de Zaragoza, Hilarión Gimeno, La Estrella, Jerónimo Zurita, Puerta Sancho, Torre Ramona, Julián Nieto Tapia, Jerónimo Blancas y Tomás, María Moliner, Guillermo Fatás, César Augusto, y Escuela Infantil Municipal Santa Isabel.

Los proyectos atañen a cambios en los sanitarios, pintado de aulas y patios, cambios de ventanas, anclajes de canchas de baloncesto o la instalación de un sistema de megafonía, entre otros.

Tanto los centros afectados, como las AMPAS y los equipos directivos han presentado una queja ante el Justicia de Aragón con fecha de 23 de septiembre, que ha sido admitida a trámite, solicitando la licitación de las obras y la ejecución de las mismas antes de diciembre de 2019.

Asimismo, tiene previsto reunirse con el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, este próximo viernes, 18 de octubre, pero también confían en que el alcalde, Jorge Azcón, les conceda la reunión solicitada, ha explicado la representante del AMPA del Colegio María Moliner, Marta Moreno, también presente en la rueda de prensa.

"MENTIRA"

El portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve, ha señalado que los proyectos afectan la infancia y juventud y algunos barrios se han quedado sin ejecutar nada de los presupuestos participativos, como Casablanca o el Caso Histórico y Miralbueno y otros solo han visto ejecutado uno como Santa Isabel, San José, Oliver Valdefierro, La Almozara y Delicias que comprenden desde la instalación de columpios adaptados a pistas de baloncesto

"Es de rigor exigir el cumplimiento de los proyectos aprobados por la ciudadanía y que haya un compromiso público en 2020 para los proyectos no ejecutados y avanzar en la profundización de la herramienta democrática de los presupuestos participativos", ha dicho.

Por su parte, el portavoz de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, ha detallado que se trata de acciones como el arreglo de baños en colegios el no hacerlos es "un ataque directo a la escuela publica y define la prioridades del Gobierno Azcón".

Rivarés ha contado que hay tres millones de euros para el mantenimiento de los centros escolares y los presupuestos participativos son un "complemento interesante". Ha indicado que afectan a 7.000 familias y es una decisión política "el abandonar la escuela pública". "Es un ataque al derecho fundamental de la educación de una mayoría menos privilegiada económicamente".

El portavoz de Podemos-Equo ha dicho que a Azcón "antes de exigir que ejecute estos proyectos habrá que explicarle explicarle que es una escuela publica porque "nunca ha pisado una y sus hijos tampoco".

Asimismo, ha subrayado que "es mentira" que no se puedan hacer las obras en periodo lectivo y ha apuntado que lo pueden confirmar los directores y las AMPAS.

IMPACTO

Al respecto, Marta Moreno ha contado que "se han hecho otras reformas en periodo escolar". "No renunciamos a perder nuestras obras", ha enfatizado.

Marta Moreno ha asegurado que el no hacer estos proyectos supone un "impacto negativo directo a los alumnos y un descrédito a los gestores". Ha narrado que las AMPAS recurrieron a los presupuestos participativos para reparar baños de hace 40 años y "a mitad de juego cambian las normas y destinan ese dinero a otros proyectos". Por ello, ha avanzado que pedirán un "compromiso por escrito".

"Exigimos que se ejecuten nuestras obras, que son necesarias y es una falta de respeto a nuestros hijos que tienen derecho a acceder a las instalaciones públicas en condiciones de seguridad e higiene".

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Pilar Alegría, ha dicho que este "recorte afecta a la buena calidad de la educación pública" y ha detallado algunos proyectos, como los 10.000 euros para la megafonía del colegio Tenerías o el cambio de ventana por 19.0000 euros en un colegio de Miralbueno.

No obstante, ha reconocido que en el programa electoral del PP "no hay una sola línea dedicada a los centros educativos", para deducir que el alcalde Azcón "no tiene proyecto para la ciudad y su prioridad es que ha aumentado su superestructura de Gobierno en 600.000 euros, pero no le ha importado recortar 1,8 millones que afecta a la calidad de la educación pública o mejorar la iluminación en la avenida Cataluña".