La publicidad en el tranvía se tendrá que adecuar a la accesibilidad

Publicado 31/01/2020 15:02:28 CET

ZARAGOZA, 31 Ene. (EUROPA PRESSS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, ha aprobado, por unanimidad una moción de Podemos, a la que se ha sumado una enmienda transaccional del PSOE, en la que se pide que toda la publicidad expuesta en el exterior del tranvía "respete y garantice la accesibilidad universal".

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha dicho que el tranvía debe lograr que la accesibilidad sea universal y además se ha convertido en parte del paisaje de la ciudad y, por tanto, en marca de Zaragoza, por lo que ha pedido prohibir la publicidad.

Rivarés ha expuesto que genera dudas la utilidad del dinero ingresado por publicidad, ya que no es mucho y que, aunque todo cuenta, no ha revertido en una mejora del servicio. No obstante, se ha mostrado en contra de mantener la publicidad.

La concejal del grupo municipal de Vox, Carmen Rouco, ha defendido la accesibilidad universal de todas las personas y ha recordado que fue una prueba piloto y si es una buena fuente de ingresos se tiene que destinar a mejorar el servicio.

OTRAS CIUDADES

El concejal del grupo municipal de ZeC, Alberto Cubero, se ha mostrado en contra de la publicidad "agresiva" en el tranvía de la prueba piloto porque genera problemas de visibilidad para los usuarios. Ha pedido no dañar la imagen del tranvía, la accesibilidad y que los ingresos retornen a la ciudad porque se podría ampliar una hora las frecuencias los fines de semana.

La consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca ha dicho que en diez ciudades de España el tranvía lleva publicidad como Barcelona, Tenerife, Vitoria, Murcia o Alicante. "Son ingresos adicionales para revertir en la ciudad y no subir impuestos", ha subrayado.

Ha explicado que es una prueba piloto y para llevarla a cabo se ha hablado con entidades de personas con discapacidad para que cuando se licite la publicidad se haga con un pliego "bien hecho" para considerar a todos los colectivos. Ha aportado el dato de que el 50 por ciento de los ingresos irá a la ciudad.

La concejal del PSOE, Rosa Cihuelo, ha replicado a Chueca que la legislación autonómica "obliga" a las entidades y administraciones a tener en cuenta las necesidades de los habitantes para utilizar el transporte. Además, ha aludido a la imagen de ciudad que representa el tranvía.