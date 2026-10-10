Puerto Venecia invita a parar, escuchar y reconectar con la campaña 'Quédate un rato'

La iniciativa 'Quédate un rato' convierte espacios cotidianos en puntos de encuentro para promover la conversación, la atención plena y la conexión humana. - PUERTO VENECIA

ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este sábado 10 de octubre , se suma a la campaña 'Quédate un rato', una iniciativa desarrollada junto a Fundación ANAR para concienciar sobre la importancia de la salud mental juvenil y poner en valor algo tan sencillo como necesario: dedicar tiempo de calidad a las personas que nos rodean.

La campaña nace en un contexto en el que la salud mental de niños, niñas y adolescentes se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales. Según datos de Fundación ANAR, el 51,8% de las consultas realizadas por los propios menores de edad a sus Líneas de Ayuda están relacionadas con problemas de salud mental. Y es que, según un estudio financiado por el Ministerio de Sanidad, realizado por la Universidad de Sevilla y auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada tres adolescentes experimenta malestar emocional-psicosomático de forma frecuente.

Además, indica el estudio, que el 15,4% de los niños y adolescentes reconoce sentirse solo con frecuencia. Fundación ANAR ha detectado, este sentido, que el uso inadecuado de la tecnología está presente en el 63,3% de los casos atendidos relacionados con salud mental.

Ante este contexto, bajo el lema 'Quédate un rato', la iniciativa promovida por Puerto Venecia invita a reflexionar sobre el impacto que tienen las conexiones sociales en nuestro bienestar y sobre la necesidad de recuperar espacios de conversación, escucha y presencia en un mundo marcado por las prisas y la hiperconectividad.

UN MENSAJE PRESENTE EN TODO PUERTO VENECIA

Durante los días de campaña, los visitantes del shopping resort de Zaragoza encontrarán diferentes soportes gráficos distribuidos por el centro comercial con mensajes y datos que invitan a detenerse unos minutos, compartir tiempo con familiares o amigos y reflexionar sobre la importancia de las relaciones personales en el bienestar emocional.

Activaciones, elementos informativos y mensajes ubicados en zonas estratégicas del centro trasladarán el espíritu de 'Quédate un rato', convirtiendo espacios cotidianos en puntos de encuentro para promover la conversación, la atención plena y la conexión humana.

La acción busca sensibilizar tanto a adolescentes como a familias, amigos y adultos de referencia desde una perspectiva positiva, alejada de mensajes alarmistas o culpabilizadores. En lugar de señalar la tecnología como un problema, la campaña pone el foco en el valor de la presencia real y en el papel que pueden desempeñar pequeños gestos cotidianos para fortalecer los vínculos emocionales.

Además, el propósito de esta acción se ha trasladado también a diferentes acciones desarrolladas en Puerto Venecia para favorecer el encuentro y las relaciones personales entre generaciones. El pasado 1 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, el complejo comercial y de ocio organizó junto a la asociación Amigos de los Mayores un encuentro intergeneracional en torno a dos realidades que afectan de distinta manera a jóvenes y mayores: la pérdida de espacios de relación presencial vinculada al uso intensivo de las pantallas y la soledad no deseada.

Voluntarios, jóvenes y personas mayores compartieron un desayuno participativo en el que fueron precisamente los mayores quienes ejercieron como maestros, enseñando a los más jóvenes a hacer punto. La actividad convirtió este aprendizaje en una oportunidad para conversar, intercambiar experiencias y generar vínculos entre generaciones.

La campaña tendrá además continuidad coincidiendo con las Fiestas del Pilar a través de una acción protagonizada por el cabezudo Gondolero de Zaragoza. El personaje invitará a los jóvenes a recuperar el contacto directo con aquellos amigos con los que habitualmente se relacionan a través de redes sociales.

La propuesta será sencilla: llamarles por teléfono y animarles a quedar para compartir tiempo juntos fuera de las pantallas. Con estas iniciativas, Puerto Venecia lleva el mensaje de 'Quédate un rato' a situaciones cotidianas y pone el acento en pequeños gestos (una conversación, una llamada o una actividad compartida) que ayudan a recuperar espacios de encuentro y fortalecer las relaciones personales.

LOS ESPACIOS QUE TAMBIÉN PUEDEN CUIDAR

Esta iniciativa forma parte de Caring for Communities, el programa de impacto social de CBRE Property Management, que busca generar un impacto positivo y medible en las comunidades donde están presentes los activos que gestiona la compañía.

En este caso la acción 'Quédate un rato' se ha llevado a cabo en 52 activos en Iberia, entre Centros Comerciales (39) y Oficinas (13). Desde esta filosofía, CBRE entiende que los espacios pueden desempeñar un papel activo en el bienestar de las personas, promoviendo iniciativas que favorezcan la conexión, la inclusión y la calidad de vida.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, esta visión se materializa en la campaña 'Quédate un rato', desarrollada junto a Fundación ANAR para sensibilizar sobre la salud mental adolescente y fomentar la escucha, la presencia y los vínculos reales como herramientas de cuidado emocional.

"En Puerto Venecia queremos ser mucho más que un espacio de compras y ocio. Aspiramos a ser un lugar de encuentro para las personas y a contribuir positivamente a nuestro entorno. Con 'Quédate un rato' invitamos a nuestros visitantes a detenerse, compartir tiempo de calidad y reflexionar sobre cómo pequeños gestos cotidianos pueden marcar la diferencia en el bienestar emocional de quienes nos rodean", ha señalado la gerente del centro, Yolanda Gimeno.

MÁS DATOS SOBRE SALUD MENTAL INFANTIL

El 51,8% de las consultas realizadas por los propios menores de edad a las Líneas de Ayuda de Fundación ANAR están relacionadas con problemas de salud mental. En el 63,3% de los casos relacionados con salud mental atendidos por Fundación ANAR está presente el uso inadecuado de la tecnología.

Conforme un estudio financiado por el Ministerio de Sanidad, realizado por la Universidad de Sevilla y auspiciado por la OMS: o 1 de cada 3 adolescentes afirma experimentar malestar emocional de forma frecuente, experimentando malestar psicosomático. El 15,4% de los adolescentes reconoce sentirse solo con frecuencia.

ACERCA DE PUERTO VENECIA

El shopping resort es el complejo comercial más grande de España --con 600.000 metros cuadraros de parcela y 206.000 metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable (SBA)-- y uno de los más grandes de Europa. El centro roza el 100% de ocupación, con más de 240 locales, de los cuales el 25% son emprendedores de Aragón que son parte de Puerto Venecia con su propia marca o a través de franquicias.

El complejo comercial combina la mayor selección de marcas y establecimientos, con una oferta gastronómica diversa, con más de 40 restaurantes muchos de ellos en zonas exteriores. Además, Puerto Venecia se mantiene como uno de los líderes del sector alcanzando los 20,7 millones de visitantes al año y ha sido reconocido como uno de los tres centros más influyentes de MAPIC en la categoría 'Most Influential Retail Property Project of the Past 30 Years' en 2025.