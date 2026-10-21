Pueyo (CHA) cree que "el odio que defiende la extrema derecha se traslada a todas las políticas" del Gobierno de Aragón

Archivo - El presidente de CHA, Jorge Pueyo. - CHA. - Archivo

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo, ha afirmado este miércoles que "el odio que defiende la extrema derecha se traslada a todas las políticas del Gobierno de Aragón".

Ha ofrecido una rueda de prensa en el Parlamento autonómico, de cara a la sesión plenaria de este jueves y viernes, en la que ha recordado que Jorge Azcón "es el presidente de todos los aragoneses y no solo de los que le han votado" y ha subrayado que fue elegido presidente "con el apoyo de la extrema derecha", añadiendo que "Vox dice y hace lo que el PP piensa y calla".

"Ahora vemos cómo Azcón ha dejado de pensar y callar para decir y hacer lo que hace Vox", por ejemplo "cuando pone en duda el propio sistema electoral" ya que "está sugiriendo que puede haber en el Estado español un pucherazo en el voto por correo y lo curioso es que Azcón es el mayor beneficiado de ese sistema electoral que critica".

"Lo peligroso de ese discurso es que acepta la estrategia de la extrema derecha, como vimos que hacían Milei y Trump, y lo hemos visto en sus propias filas con Ayuso y otros líderes del PP".

"¿Por qué se cuestiona la limpieza de las elecciones? ¿Es una estrategia o simplemente es que creen que no lo tienen todo?", ha preguntado Jorge Pueyo, quien ha acusado a Vox de "cuestionar las instituciones democráticas y odiar a todos aquellos que no piensan como ellos".

El dirigente de CHA ha mencionado el caso de la política de vivienda, señalando que "Azcón está más interesado en atacar las movilizaciones que en hacer ninguna medida, por ejemplo para declarar zonas tensionadas" y cargar contra el Gobierno de España, "no en solucionar el verdadero problema de la vivienda, que es su competencia en un 80%".

"¿Qué han hecho los miles de aragonesas y aragonesas que están intentando comprarse una casa y no pueden pagar el alquiler? ¿Qué le han hecho? ¿Por qué no toma medidas para ayudarles? ¿Acaso no se merecen también una vivienda digna? ¿Acaso no merecen todas aquellas personas que están luchando y las que no tienen tiempo para luchar tener unas condiciones dignas como marca el artículo 47 de la Constitución?".

Además, Jorge Pueyo ha asegurado que PP y Vox "se están empleando a fondo" para acabar con la educación y la sanidad públicas, también la cultura.

La cultura "está sufriendo un ataque sin precedentes en Aragón y PP y Vox están alineados para destruirla", ha considerado Pueyo, poniendo el ejemplo de la supresión del Festival Periferias de Huesca o "la censura de películas", también en la propuesta de Vox de eliminar la canción 'S'ha feito de nueit' del pregón de las fiestas del Pilar.

También ha dicho que PP y Vox están empeñados en "destruir la cultura de barrio" y "destruyeron la Carpa del Ternasco y todos los grupos aragoneses que allí tocaban", todo esto "apoyado por una alcaldesa --Natalia Chueca-- que parece que odia Aragón".

De Chueca ha dicho que en su etapa "se ha dejado de decir el 'Viva Aragón' en el pregón, pero no tiene ningún problema en decir 'Viva Ceuta". "No tenemos ningún problema, pero ¿por qué odian Aragón? ¿Por qué esta marginación de los aragonés?".

"Estamos viendo cómo se está construyendo una Zaragoza de fiestas artificiales, de smashburgers, de consumismo; una Zaragoza de cemento, sin alma, sin barrios, sin zonas jóvenes, sin gente".

"Estamos viendo cómo Natalia Chueca y el Partido Popular y, por supuesto, Vox, están destruyendo la cultura aragonesa porque si PP y Vox nos hacen odiar nuestras raíces, es para que no las defendamos cuando vengan a destruir". "Van de patriotas, pero no aman esta tierra. Su única bandera es el dinero".

También ha dicho que "estos son los patriotas que hablan de prioridad nacional cuando ya no solo no defienden a Aragón, que lo arrodillan ante Madrid, sino que jamás han defendido tampoco su supuesta patria ante Trump, Netanyahu, las empresas estadounidenses y todos aquellos que quieren practicar el expolio, el extractivismo y el colonialismo energético".

Por todo ello, "en estas próximas elecciones generales, ya no se va a hablar tanto de una dicotomía izquierda-derecha, de lo que estamos hablando es de humanismo contra deshumanización". CHA siempre estará "enfrente" de estas políticas de PP y Vox.