Ranera y Azcón coinciden en la necesidad de actualizar el "obsoleto" PGOU

La portavoz del PSOE cree "necesaria" la reforma de La Romareda y exige conocer los informes técnicos

ZARAGOZA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, se ha reunido este lunes, con el alcalde la ciudad, Jorge Azcón, y según ha dado a conocer ambos han coincidido en la necesidad de actualizar el "obsoleto" Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) .

"He puesto encima de la mesa la revisión del PGOU que es de 2002, y desde entonces se ha transformado mucho la ciudad y creemos es un buen momento de revisarlo. El alcalde también ha hablado de la parte de cambio climático que hay que incorporar, junto con la movilidad, y se abordará la posibilidad de reabrir el Plan General".

Ranera se ha declarado partidaria de modificar el PGOU al argumentar que "para eso están los planes, para actualizarlos porque está obsoleto desde 2002".

A su parecer, hay que adecuarlo porque a los casi 20 años transcurridos desde su aprobación, por unanimidad, "está obsoleto y hay que reajustarlo no solo a los suelos sino al cambio climático". Para acometerlo se tendrá que crear una comisión de trabajo que lo aborde antes de sacarlo a exposición pública.

LA ROMAREDA

Sobre la reforma del campo de fútbol de La Romareda, Ranera ha dicho que es un "proyecto necesario para la ciudad" desde hace años, pero ha justificado que no lo llevara a cabo el PSOE porque cuando gobernó "era época de crisis y eran prioritarios los ciudadanos"

Ranera ha observado que hay una ilusión colectiva por la posibilidad de que el equipo de fútbol del Real Zaragoza suba a primera y además "se necesita campo de primera porque genera mucha economía y empleo".

La portavoz del PSOE ha emplazado al alcalde a que presente el proyecto de reforma del estadio para lo que han acordado mantener otra reunión, sin fecha, con las propuestas elaboradas por los servicios técnicos.

"Tiene que ser explicable y transparente. Si necesita reformarlo adelante, pero hay que explicarlo a la sociedad y los socios y abonados tienen que ser partícipes", ha exigido Ranera sobre el proyecto de reforma de La Romareda.

Sobre la comisión especial que solicitó el PSOE para acceder a toda la información ha puntualizado que se pidió cuando no había proyecto, pero el alcalde ahora se ha comprometido a explicar los proyectos e informes técnicos que haya elaborados.

Otro aspecto que se ha abordado en la reunión son los fondos europeos a los que puede acudir la ciudad y en este sentido, Ranera le ha brindado la colaboración de la concejal socialista, Inés Ayala, que ha estado tres legislaturas en el Parlamento europeo.

En este contexto, ha abundado en que el PSOE mantiene su apuesta por la línea 2 del tranvía para señalar que se podría financiar "de otra manera mediante fondos europeos".

RESPETO

Ranera ha mantenido su primera reunión con el alcalde tras su nombramiento como portavoz del grupo municipal del PSOE tras el nombramiento de su antecesora, Pilar Alegría, como delegada del Gobierno en Aragón.

"Ha sido una reunión correcta y cómoda. He trasladado que los proyectos que sean buenos para la ciudad los apoyará el PSOE y vamos a tender puentes en los que entendamos que beneficia a la ciudad y a los zaragozanos".

En rueda de prensa, ha recordado que el PSOE, cuando ha gobernado, "ha demostrado ser capaz de transformar la sociedad y la ciudad" y ha citado la Expo 2008 y la línea 1 del tranvía. "Tenemos capacidad, queremos seguir transformando la ciudad y beneficiar a la ciudadanía".

No obstante ha precisado que la "línea roja será que los derechos de los ciudadanos no entren en detrimento. Son nuestra bandera y no consentiremos la pérdida de derechos porque cuando gobernamos los agrandamos y en la oposición toca resistir y mantener esos derechos y vamos a ser el dique de contención". Al respecto, ha observado que el gobierno de coalición PP-Ciudadanos "tiene el problema de ser rehén de los dos votos de Vox".

La portavoz del PSOE ha anunciado que ejercerán una oposición "firme constructiva y de tender puentes". "Si podemos ser el instrumento para la coordinación con el Gobierno de Aragón o España estamos para sumar sinergias porque no será una oposición del no por el no, sino constructiva".

A colación ha indicado que el alcalde "tiene que demostrar que tiene capacidad para dialogar con el PSOE" y ha añadido que también le ha pedido respeto. "Estamos por construir y hacer oposición firme y solicitamos lo mismo que vamos a dar: respeto entre nosotros mismos a y la institución".