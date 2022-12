La realizadora Marina Badía termina de rodar en Madrid su corto 'Caballos Andan'

ZARAGOZA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La realizadora zaragozana Marina Badía termina de rodar en Madrid su cortometraje "Caballos Andan' junto a las actrices Goize Blanco y Maite Uzal. Su equipo técnico está formado por diecisiete profesionales, de los cuales trece son mujeres y tres, aragoneses: Adrián Barcelona y David Navarro, además de la propia directora.

Marisa vive sola, perdió a toda su familia hace unos años y desde entonces llena ese vacío con una peculiar afición. En su tiempo libre se dedica a redefinir y diseñar su familia a su gusto para así lograr sentir que lleva las riendas de su vida. Este es el argumento de 'Caballos Andan', el cortometraje de la realizadora zaragozana Marina Badía que acaba de rodarse en la localidad madrileña de Pozuelo de

Alarcón.

De corte psicológico, el trabajo profundiza en el género del thriller, y está protagonizado por las actrices Goize Blanco y Maite Uzal.

Para su directora, "la historia es un ejemplo llevado al extremo de cómo distorsionar la realidad en base a conceptos de motivación y pautas que nos enseñan de pequeños como forma de vida. Caminos para sentir que tienes las riendas de tu vida sin medir las consecuencias o la repercusión psicológica y física que eso pueda generar".

LAS ACTRICES

Goize Blanco da vida a Marisa y la actriz ha explicado: "Lo que me atrajo del proyecto principalmente fue el personaje, me enganchó y me interesó muchísimo. Llevaba mucho tiempo pidiendo hacer de mala".

La intérprete vasca es conocida por su reciente papel de Arantza en

el largometraje 'Veneciafrenia' de Álex de la Iglesia, y de Natalia García en la miniserie de Netflix 'Los favoritos de Midas' de Mateo Gil. Acaba de rodar junto con Ana Polvorosa en 'Un mal día lo tiene cualquiera', primera película que dirige Eva Hache.

Blanco ha recibido numerosas nominaciones y se alzó con la Biznaga de Plata en el Festival de Cine de Málaga por su papel de Irene en el mediometraje 'Polvo somos' de Estibaliz Urresola, recientemente galardonada con el Premio Forqué por 'Cuerdas'. La actriz también ha ganado el Premio RNE como directora por su cortometraje 'Basta de mendigar'.

Para Goize Blanco intervenir en 'Caballos Andan' "fue muy divertido, y trabajar con Marina Badía es una maravilla, es muy buena, lo tiene muy claro y es muy tranquila", ha destacado. Para su directora Marina Badía, "trabajar por primera vez con Goize fue muy fácil. Encajamos bien desde el primer ensayo. Me impactó su transformación cuando está frente a la cámara. Tiene una presencia alucinante y con una sola mirada logró transmitir toda la esencia del personaje".

Maite Uzal interpreta a Elena y ha explicado: "Desde que trabajé por primera vez con Marina en Nueva York me enamoré de su narrativa como directora, del empeño que pone en contar historias que retratan una cotidianeidad que maquilla lo incómodo o lo humanamente reprochable".

Uzal es actriz y cantante con formación en interpretación, canto y danza en la American Musical and Dramatic Academy de Nueva York. Entre sus créditos neoyorquinos en inglés destacan 'In The Heights', 'Muerte de un Viajante' y 'Tío Vanya'. Ha trabajado en cine en múltiples cortometrajes y en el largometraje 'Little Galicia'. Así mismo, Maite Uzal ha originado el rol de Semíramis en 'La Gran Semíramis' en Repertorio Español en Nueva York, por el cual ha obtenido el premio HOLA a mejor actriz y premio ACE a mejor actriz de época.

En la actualidad está interpretando el papel de 'Golde' en la gira

norteamericana de la producción de Broadway de 'El Violinista en el tejado' dirigida por Bartlett Sher.

Para Uzal, "Marina como directora siempre da cabida a la propuesta y personalidad de cada miembro del equipo en lo suyo, para que se oiga la voz de cada uno de los integrantes", afirma. Así mismo, Badía ya había rodado anteriormente varios trabajos con Maite "y ya conocía su profesionalidad y su forma de trabajar y actuar en este tipo de historias, por eso quise contar con ella para el papel de Elena, que

llevó a cabo de manera impecable".

EQUIPO TÉCNICO

El equipo técnico de 'Caballos Andan' está formado por diecisiete profesionales, de los cuales trece son mujeres. En él destacan el director zaragozano de fotografía Adrián Barcelona y el jefe de sonido Julio Cuspinera.

Desde los comienzos del corto, a Arantxa Mandiola, su directora de producción, le pareció un excelente guión "ya que jugaba muy bien con las expectativas y la tensión generada en el espectador. Protagonizada además por dos personajes femeninos fuertes y bien definidos que se desenvuelven en un único espacio que las libera y aprisiona al mismo tiempo. Trabajar de la mano con el equipo artístico y técnico ha sido un verdadero placer, ya que han mostrado un entusiasmo y un profesionalismo único ya desde la preproducción, creando además un ambiente cálido y profundamente colaborativo en el rodaje".

Su directora de arte Lisle Ordóñez se unió al proyecto por el guión. "Es una historia --ha narrado-- de las que no se suelen encontrar en el mundo del cortometraje y a las que no estamos acostumbrados a ver en pantalla. Una historia siniestra y tan bien contada en menos de diez minutos es muy difícil de encontrar. También por el equipo técnico, todos con mucha experiencia. Eso hace que fluyan mejor los rodajes. Ha asegurado que Marina dirigiendo es "muy tranquila y tiene muy buena energía".

A su jefa de vestuario, Fernanda Versolato, le ha parecido "un guión muy sensible y a la vez fuerte. Un cine de detalles donde se puede jugar con elementos pero el primordial es el actor y su interpretación". Actualmente, el cortometraje 'Caballos Andan' se encuentra en fase de montaje de la mano de la editora Paula Veleiro, responsable en proyectos como 'Treinta grados de separación', documental creativo seleccionado para el encuentro de Mentoring Projects de L'Alternativa Festival de Cine Independiente de Barcelona y en el Novos Cinemas LAB.

TRAYECTORIA

Marina Badía ha dirigido piezas audiovisuales en todos las ciudades donde ha vivido: Madrid, Lisboa, Granada, Nueva York y Santiago de Chile. Sus inquietudes cinematográficas se han visto nutridas en grandes escuelas como New York University, School of Visual Arts, Escuela de Cine de Lisboa y Universidad Complutense de Madrid.

Cuenta con premios internacionales tanto en Estados Unidos como en Europa, destacando la selección de uno de sus trabajos por el director danés Lars Von Trier.

'Waist Up', cortometraje de ficción rodado en Queens (NYC) fue galardonado como mejor idea original en los Independent Horror Movie Awards y estuvo nominado en la categoría de cineastas emergentes del Emerging Film Festival de Maine, Los Angeles CineFest, USA Independent Film Festival, Virginia Independent Horror Film Festival y MCNY Film Festival. Su último cortometraje, 'Retry', seleccionado a concurso en la Semana de Cine de Medina del Campo , Queens World Film Festival y Cerdanya Film Festival entre otros.