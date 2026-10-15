Regresa 'Creciendo en familia', el taller de la DPT que aporta claves para acompañar a los hijos en la adolescencia

La diputada delegada de Bienestar Social, Beatriz Redón, y el psicólogo Javier Ibáñez, de Psicara. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Psicara y la Diputación Provincial de Teruel (DPT), tras el éxito y la buena acogida de su primera edición en 2025, ponen en marcha una nueva edición de 'Creciendo en Familia', esta vez también con la colaboración del Instituto de Estudios Turolenses (IET). El objetivo es acercar la educación emocional y las herramientas de prevención en salud mental a las familias del alumnado de secundaria y adolescentes de toda la provincia, independientemente de su lugar de residencia.

La diputada delegada de Bienestar Social, Beatriz Redón, y el psicólogo Javier Ibáñez, de Psicara, entidad que ofrecerá las actividades, han explicado que el programa es gratuito y contempla dos sesiones dirigidas a familias y una sesión específica para adolescentes en los centros educativos, con el propósito de trabajar el bienestar emocional desde ambas perspectivas y proporcionar herramientas que favorezcan el desarrollo personal y las relaciones familiares.

Se llevará a cabo en todos los institutos turolenses de Educación Secundaria, excepto los de Teruel capital, que cuentan con su propio programa en colaboración con el Ayuntamiento de la capital. A través de las sesiones para familias, impartidas por profesionales de la psicología, se ofrece un espacio cercano, participativo y práctico en el que comprender mejor las emociones de los hijos e hijas, reflexionar sobre la manera de educar y adquirir herramientas para acompañarles en su desarrollo.

Beatriz Redón ha explicado, en el transcurso de una rueda de prensa, que "es necesario que las familias contemos con herramientas para empatizar con su forma de ver la vida en un periodo tan especial como es la adolescencia, y así poder conectar mejor con ellos para enseñarles a conocer sus emociones, a afrontarlas y gestionarlas".

Por su parte, Javier Ibáñez ha dicho que "esta nueva edición refuerza nuestro compromiso con el bienestar emocional de las familias turolenses y, especialmente, con el medio rural, donde la dispersión geográfica y las dificultades de acceso a determinados recursos hacen especialmente importante impulsar iniciativas de prevención y promoción de la salud mental. Cuidar el bienestar emocional de nuestros hijos e hijas también implica, ha dicho, acompañar, escuchar y aprender a crecer junto a ellos".

SESIONES

La primera sesión se titula 'Lo que nunca te contaron sobre las emociones de tus hijos'; y los asistentes conocerán las respuestas a preguntas como '¿Por qué nuestros hijos e hijas reaccionan como lo hacen? ¿Qué hay detrás de sus enfados, sus miedos o sus silencios? ¿Cómo podemos ayudarlos cuando no sabemos qué les pasa?'

Permitirá descubrir cómo funcionan las emociones, qué papel desempeñan en nuestras vidas y por qué todas ellas, incluso las que nos resultan desagradables, cumplen una función importante. Las personas asistentes aprenderán a comprender mejor las reacciones emocionales de sus hijos e hijas, identificar sus necesidades y a acompañarlos de una manera más saludable, favoreciendo su bienestar emocional y fortaleciendo el vínculo familiar.

La segunda sesión afrontará la pregunta de '¿Qué madre o padre quiero ser?' y las claves para acompañar a los hijos en la adolescencia. Para Ibáñez, "educar no siempre es fácil. A veces reaccionamos de maneras que no nos gustan, repetimos patrones que queríamos evitar o nos encontramos ante situaciones que no sabemos cómo gestionar". Por eso en la sesión proponen una reflexión sobre ello y cómo acercarse a esa forma de educar en el día a día, aprendiendo a acompañarles en sus dificultades, sin olvidarse de las propias emociones y necesidades.

Las dos sesiones son complementarias, pero independientes. Por ello, se recomienda asistir a ambas.