Regresan a sus casas los vecinos de Binacua y Atarés (Huesca), evacuados por el incendio de Riglos

Vecinos de Bailo y Arbués vuelven a sus casas, a 19 de agosto de 2026, en Huesca, Aragón (España). El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) acordó, en su reunión del martes, 18 de agosto, el realojo, este miércoles, 19 de agosto, de los veci - Verónica Lacasa - Europa Press

ZARAGOZA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha dado permiso este jueves a los 129 vecinos de las localidades de Binacua y Atarés para que regresen a sus domicilios, de donde fueron desalojados con el avance del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), ya estabilizado tras arrasar 18.400 hectáreas.

Con estos realojos, ya son 700 personas de 16 núcleos las que han vuelto a sus casas y únicamente permanecen evacuados los 74 habitantes de Santa Cruz de la Serós.

Después de diez días de arduas tareas de extinción, con la participación de un operativo histórico de hasta mil efectivos y 40 medios aéreos, el incendio se ha dado por estabilizado este jueves y se han empezado a desmovilizar medios, como es el caso de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como de los medios enviados por otras Comunidades Autónomas o por Francia, dentro del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Precisamente este jueves se empezaban a dar por fin condiciones meteorológicas positivas, tras el importante descenso de temperaturas y la llegada de lluvias y tormentas.