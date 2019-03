La residencia Campo Romanos amplía sus instalaciones de centro de día

Publicado 16/03/2019 12:00:29 CET

ROMANOS (ZARAGOZA), 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La residencia Campo de Romanos está ampliando sus instalaciones de centro de día para mejorar el servicio que presta en la localidad zaragozana de Romanos, un municipio de la Comarca Campo de Daroca donde residen un centenar de habitantes.

En declaraciones a Europa Press, la directora de la residencia, Marta Reinares, ha explicado que estos 112 nuevos metros cuadrados permitirán mejorar las instalaciones y disponer de una sala de fisioterapia, gimnasio y sala de terapia, así como de una sala sensorial para combatir el deterioro cognitivo. "Voy a hacer una inversión grande, he pedido una subvención a ADRI Jiloca Gallocanta y me presentaré también a las ayudas que otorga la Diputación de Zaragoza", ha comentado.

Reinares ha recordado que llegó a Romanos hace diez años. Residía en Zaragoza, se casó con un agricultor de este municipio y, cuando tuvieron una hija, se planteó que su futuro no estaba en la ciudad. "Me establecí en el pueblo y pensé en hacer realidad mi sueño, que era tener una residencia de ancianos".

De esta forma, inició la construcción de la residencia en la que realizó una inversión de 650.000 euros, con fondos propios, préstamos bancarios y una ayuda de 200.000 euros de ADRI Jiloca Gallocanta. "Me lancé a la piscina, tenía experiencia con ancianos" tras trabajar en el sector, como trabajadora social y en otras residencias, si bien en ese momento era autónoma y tenía una empresa de pintura "de brocha gorda", que fue su primer trabajo al llegar a Romanos.

El proyecto de la residencia comenzó en 2014 y abrió sus puertas el 21 de febrero de 2015. "Tuve problemas", ha reconocido, al observar que ahora "todos hablan de despoblación y los políticos dicen tontadas, pero saben perfectamente los problemas que hay para emprender" en el medio rural.

Uno de ellos, la escasa cobertura, ya que "a veces me quedó aquí sin móvil, ni fijo ni internet, no tengo ADSL en condiciones y eso me perjudica". A la hora de edificar, "tuve suerte porque mi marido tenía campos rústicos", pero se encontró con otros problemas para ofrecer una vivienda a sus trabajadoras. "He tenido que convertir un pajar en apartamentos", ha observado.

Romanos es un municipio agrícola y ganadero y la residencia ha permitido crear veinte puestos de trabajo y que "once personas vivieran a vivir al pueblo con sus familias". "Antes mi hija era la única niña de Romanos y ahora ya no".

"NO ECHO DE MENOS LA CIUDAD"

Esta emprendedora "lucha" ahora para que se arregle el camino de entrada a la residencia y para comprar su propio vehículo de transporte adaptado. El equipamiento dispone de 15 habitaciones con 25 plazas y otras 15 plazas de centro de día, si bien una vez que termine las obras de ampliación pedirá permiso para ofrecer 29 plazas de residencia, con dos habitaciones dobles más, y 20 de centro de día.

"Debo de ser una pirada porque no echo de menos nada de la ciudad", ha asegurado Marta Reinares. "Estoy feliz en el pueblo, no necesito más que que me dejen trabajar y, si no ayudan, que las instituciones no pongan la zancadilla".

Ha lamentado, no obstante, que Romanos "está incomunicado, no llega el bus y el tren para en Badules", lo que dificulta el acceso de las trabajadoras de esta residencia. "Hay mujeres capacitadas para trabajar" en el medio rural, ha sostenido.

El proyecto de esta residencia logró el pasado año uno de los premios de excelencia a la innovación para mujeres rurales que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. "Para una mujer por la que nadie daba un duro, que este proyecto salga adelante, cree puestos de trabajo y me otorguen un premio de esta categoría es una satisfacción", ha reconocido.

Reinares ha manifestado que las administraciones quieren luchar contra la despoblación, "pero nos olvidan". "En el medio rural es donde más necesitamos los recursos y fiscalmente no nos ayudan", ha sentenciado.