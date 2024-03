La revista "Turia" entrevista a los escritores Julio Llamazares y Clara Obligado

TERUEL, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los lectores del nuevo número de la revista "Turia", que se distribuye este mes de marzo, podrán disfrutar de dos entrevistas a fondo con los escritores Julio Llamazares y Clara Obligado.

Estos son dos de los contenidos más destacados de la publicación, editada por el Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación de Teruel, que ofrece también un oportuno ensayo inédito sobre el metaverso.

Llamazares es uno de los escritores más apreciados en la defensa de sus ideas y se ha convertido en un referente de las letras españolas contemporáneas y en un autor popular gracias al temprano éxito de novelas como "La lluvia amarilla" o "Luna de lobos". Ambos libros le lanzan de inmediato a la fama y al reconocimiento de la crítica.

Independiente y directo en la conversación que publica "Turia" por la periodista cultural Angélica Tanarro, Llamazares asegura que "los verdaderos escritores son aquellos que escriben sin importarles demasiado la proyección pública de sus libros".

A Clara Obligado, creadora argentina radicada en España desde que en 1976 tuviera que exiliarse de su país, se la considera una de las mejores autoras latinoamericanas de las últimas décadas y una pionera en la implantación de los talleres literarios.

Una labor creativa y docente que siempre ha ejercido consciente de que "la literatura es expresar algo de una manera distinta, es la búsqueda de un lenguaje". Además, para Obligado, "lo fundamental no es la solución de los grandes enigmas, sino la vida de cada día".

Como recuerda en la entrevista que mantiene con la también escritora venezolana Michelle Roche Rodríguez, para Clara Obligado las grandes utopías del siglo pasado han fracasado y acaso el único movimiento social que ha conquistado algunas victorias sea el feminismo. En ambas entrevistas, el lector descubrirá muchos detalles de interés acerca de sus respectivas obras e itinerarios vitales.

Por ejemplo, Julio Llamazares reconoce que sus fieles lectores son su mayor patrimonio, se reconoce "alérgico" a los premios y deja muy claro que, salvo los que dan una primera oportunidad a jóvenes talentos, deberían desaparecer.

POLIFACÉTICO

Además de novelista, Llamazares es un celebrado autor de libros de viajes; columnista de prensa y guionista de cine. Desde que en 1985 publicara su primera novela, no ha parado de escribir y publicar.

Para Clara Obligado "nada" de lo que hace parte de una idea fija sino que "de manera intuitiva se va acercando a los temas, a través de la lectura". Así afina las ideas y ese proceso, a veces, termina en un libro donde cierra el pensamiento inicial.

"Lo que llamo literatura excéntrica --explica-- surgió de una incomodidad. Escribía porque necesitaba recuperar de alguna manera el país que había dejado, necesitaba encontrar un uso del idioma y unas sensaciones que ya no estaban". "Luego, poco a poco, me fui planteando la pregunta de quién era yo en la escritura. Entonces me di cuenta de que soy naturalmente excéntrica".

METAVERSO

Por otra parte, en la sección dedicada a "Pensamiento", en la revista se habla de una cuestión polémica y de Actualidad como son los retos, conflictos y expectativas que ha supuesto la puesta en marcha del llamado metaverso.

Promovido por la empresa tecnológica Meta, que funda y dirige Mark Zuckerberg, se plantea como el inicio de una nueva era digital en la que la sociedad ya está inmersa.

Para Miguel A. Delgado, autor del análisis que publica "Turia" y uno de los mejores periodistas y divulgadores científicos de España "no deja de resultar curioso cómo, de hecho, la humanidad ha ido acostumbrándose a los trampantojos y los trucos, y siempre hemos necesitado más para satisfacer esa huida de una realidad que o bien nos resulta monótona y aburrida o bien, directamente, nos es insoportable".

"Una necesidad que --ha opinado-- también cristaliza en la afición a todo tipo de drogas desde los comienzos de la civilización, un fenómeno que tiene muchos más puntos de contacto con lo que buscamos en la experiencia tecnológica de lo que podríamos pensar".

BIOGRAFÍA DE LLAMAZARES

Julio Llamazares es una de las figuras fundamentales de la literatura española contemporánea. Nace en el desaparecido pueblo leonés de Vegamián en 1955, y antes de escritor, como licenciado en Derecho, ejerce como abogado. Alentado por el éxito de sus novelas, se establece en Madrid y compagina la literatura con el periodismo.

Publicada en 1988, reconoce Llamazares que "La lluvia amarilla" le ha situado "en una posición en el mundo literario de la que no ha salido".

Ambientada en el Pirineo aragonés, retrata la despoblación y la soledad, además de anticipar lo que muchos años más tarde ha vuelto a la conversación política y literaria: la España vacía.

Según el escritor leonés, esta novela fue fundamental porque "tocó una fibra de muchísima gente que había vivido personalmente o a través de sus padres o abuelos la historia que se cuenta en la novela, que es el fin del mundo rural tal como lo conocimos".

Ello explica que 38 años después sea su novela más traducida fuera de España, y las más vendida y reeditada, aunque no significa que sea su preferida.

Cree Llamazares que "la literatura de viajes es el género fundacional de todos los demás" y tras reconocer que le encanta avanza que su próximo libro va a ser un viaje.

CLARA OBLIGADO

La autora argentina Clara Obligado llega a España con 26 años, poco antes de las primeras elecciones generales tras la muerte de Franco. Tarda tres décadas en poder narrar el exilio y en sus obras se refleja la tensión entre el castellano hablado en Madrid, la ciudad donde vive, al confrontarlo con el habla que se trae de Buenos Aires.

El resultado es lo que ella llama su "lengua mestiza". Con ello se refiere a una manera híbrida de escribir que incorpora ideas y estilos de aquí y de allá para plantear algo por completo nuevo.

Obligado encuentra su vocación cuando empieza a impartir talleres literarios casi por casualidad, en reuniones con amigos para escribir y hablar de libros. Después recibe una propuesta para un taller, luego otra.

Así nace en 1980 el Taller de Escritura Creativa Clara Obligado, que ha dictado talleres en el Círculo de Bellas Artes y la Universidad Autónoma de Madrid, así como en la cárcel. Reconoce que los talles han significado un cambio en la manera de pensar la enseñanza de la literatura.

Tras señalar que todavía sigue ese debate, concluye al asegurar que "los talleres son un punto intermedio entre lo popular y lo culto, democratizan la cultura".

CAUTELA

Bajo el título "La promesa aún pendiente del metaverso", el periodista cultural y divulgador científico Miguel A. Delgado publica un artículo destinado a indagar en este controvertido asunto.

Al referirse al metaverso se centra en un entorno totalmente virtual en el que, a través del uso de varias herramientas tecnológicas, "un avatar que nos representa realiza las mismas actividades que hacemos a diario, desde trabajar, divertirnos, socializar o incluso ligar".

Aunque ese parecer se el objetivo de Zuckerberg "se debe tomar con más cautela ese entusiasmo desbordante que, en 2021, hacía presagiar que el desarrollo esta nueva era movería una cifra de negocios de 800.000 millones de dólares", ha precisado.

Según Miguel A. Delgado, "quizá la forma más fácil" de entender qué es el metaverso sea leer u opcionalmente ver la adaptación cinematográfica que hizo Steven Spielberg, aunque aquí de una manera bastante más simplificada, la novela Ready Player One, de Ernest Cline, publicada en 2011, justo una década antes del anuncio de Zuckerberg, pero que aparece como la visión más ajustada de es el metaverso.

Sobre el estado actual de desarrollo del metaverso, Delgado opta por la prudencia porque "está en su mayoría circunscrito a entornos de juego, algo de creación artística y algunos otros espacios más específicos".