La revista 'Turia' sorprende este junio con dos entrevistas en profundidad a Ana Luísa Amaral y Nuccio Ordine

TERUEL, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los lectores del número del mes de junio de la revista cultural 'Turia' de dos entrevistas en profundidad a la poeta portuguesa, Ana Luísa Amaral y al autor italiano, Nuccio Ordine. Dos conversaciones exclusivas que revelan las claves de su trayectoria literaria y permiten conocer sus opiniones sobre varios temas de interés.

Ambas personalidades hablan en la revista cultural del Instituto de Estudios Turolenses (IET) de la Diputación de Teruel (DPT) acerca de cuestiones como la necesidad de trascender la literatura e intervenir en el ámbito social y político, la importancia de considerar la poesía como la lengua de la unión con el mundo o el error de una sociedad que ha puesto en el centro de sus objetivos el enriquecimiento económico.

Ana Luísa Amaral (Lisboa, 1956) es una de las poetas más singulares de las letras portuguesas contemporáneas. Ha publicado más de veinte libros de poemas, teatro, novela, libros infantiles y ensayo. Ha traducido al portugués a Shakespeare, Emily Dickinson,

Louise Glück y John Updike, entre otros.

Además, es considerada una de las pioneras en Portugal de los estudios de género, como coautora del 'Diccionario de crítica feminista'. Hoy, la obra de Amaral se puede leer en español, inglés, sueco, holandés, francés, italiano, esloveno, alemán o chino. Su obra ha sido muy reconocida y recientemente

Durante la entrevista con Turia, la escritora ha confesado que cree en esa "idea de que la poesía es una sola, aunque tenga muchas lenguas" y ha recalcado la idea de "la poesía tiene muchas voces y tiene muchos rostros, pero disfruta de una lengua común y esa lengua es la lengua de la unión con el mundo, de la vinculación con el otro".

En su entrevista para la publicación turolense, llevada a cabo por el escritor y profesor Luis Sáez Delgado, Amaral ha concluido

con la idea de que: "somos hoy el futuro de mañana, y sin memoria y sin pasado no podemos construirlo. Debemos conocer lo que pasó, lo bueno y lo malo también. No hay otra forma de construir un futuro mejor".

NUCCIO ORDINE

El italiano Nuccio Ordine, nacido en Diamante en 1958, ejerce la docencia de Literatura italiana en la Universidad de Calabria, es miembro de importantes instituciones educativas como el Harvard University Center para estudios del Renacimiento italiano o del Alexander von Humboldt Stiftung. Su libro 'La utilidad de lo inútil' alcanzó la categoría de best seller mundial y fue traducido en 32 países.

En la entrevista para 'Turia' que le ha realizado la periodista cultural, Angélica Tanarro, el escritor italiano ha sido claro: "mi patria es una nación que me permite pensar y escribir libremente".

Nuccio Ordine ha manifestado durante la conversación lo siguiente: "Si la filosofía no se transforma en una manera de vivir no sirve para nada. Sería una elucubración sin sentido. El saber tiene que transformar a la gente. Tiene que metamorfosear a las personas. Cuando leo, no soy la misma persona que antes de leer un libro".

TEXTO DE COSTICA BRADATAN

También esta nueva edición cuenta con un texto de Costica Bradatan acerca del papel de la filosofía en el momento actual. A lo largo de este artículo, el norteamericano de origen rumano desarrolla la tesis de que la filosofía no debería ser una rutina académica sino un arte de vivir. Este es un anticipo editorial del libro 'Morir por ideas', que verá la luz este año en España y será publicado por Anagrama.

En el anticipo que publica 'Turia', Bradatan escribe: "Ante todo, la vida necesita la muerte por motivos de autorrealización. Sucede a menudo que solo nos damos cuenta de lo valioso que es algo cuando lo perdemos o estamos a punto de perderlo; la perspectiva de su inminente ausencia nos enseña a apreciar el valor y significado de su presencia".