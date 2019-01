Rivarés mantiene su previsión de aprobar el proyecto de Presupuesto de 2019 a final de mes

Publicado 21/01/2019 13:37:01 CET

El consejero municipal de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha mantenido su previsión de aprobar a final de mes, en el gobierno de la ciudad, el proyecto de Presupuesto para 2019 ya que hay una normativa que obliga a dar este paso.

En rueda de prensa, donde ha presentado la nueva marca turística de Zaragoza, Rivarés ha subrayado que "hay una normativa que exige a los ayuntamientos elaborar un proyecto de Presupuesto, que cumplimos e hicimos público el pasado 3 de diciembre" y también "es obligatorio por ley aprobar un proyecto de Presupuesto en el gobierno de la ciudad".

Según ha detallado, el documento que tienen previsto aprobar "incluye todas las propuestas de CHA y ninguna del PSOE", grupos de cuyo apoyo requiere el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) para que las cuentas de la ciudad para 2019 obtengan la mayoría en el pleno.

Rivarés ha apuntado que una vez que el proyecto de Presupuesto reciba el visto bueno del gobierno municipal, "habrá que negociar, pero no con un borrador, sino con un proyecto", algo que "es igual de fácil o difícil porque esto no tiene que ver con los plazos, ni con la contabilidad, tiene que ver con la voluntad política de querer o no que haya Presupuesto".

En este punto, el consejero municipal ha considerado una "incongruencia e irresponsabilidad" que se mantenga la prórroga presupuestaria un mes y otro porque eso tiene "consecuencias negativas" para la ciudad.

En concreto, Fernando Rivarés ha dicho que no se podría contar con unos 33 o 34 millones de euros para subvenciones en los ámbitos de cultura y desarrollo y para convenios, y "quedan colgados" otros 32 millones de euros que el borrador de Presupuesto de 2019 contempla para inversiones, previa obtención de un préstamo", que ha de ser primero autorizado.

OBLIGACIÓN ÉTICA

"La ciudad merece unos Presupuestos, haya o no elecciones" porque "es una obligación ética, además de legal, de cualquier concejal de la ciudad", ha sentenciado Rivarés.

En este sentido, el responsable de Economía ha pedido al PSOE que elija "qué obligación quiere cumplir, la más importante o la que más les interesa" porque "estoy harto de las estrategias partidarias", cuando ya "tendríamos que tener aprobado el Presupuesto".

No obstante, ha recordado que en 2018 la aprobación inicial del Presupuesto en comisión tuvo lugar el 8 de enero y "todo puede aprobarse, aunque sea de modo condicional a la autorización de la petición de los 32 millones de euros a los bancos --o más si lo exigen las enmiendas del PSOE--", ha argumentado.

Asimismo, Rivarés ha remarcado que "para poder pedir ese préstamo y esa autorización tenemos legalmente que tener un Presupuesto aprobado en pleno", sino, no se resuelve la "duda" de los socialistas "acerca de la posibilidad de obtener ese préstamo" según cuál sea el endeudamiento de la ciudad.