El secretario general del PSOE del Alto Aragón, Fernando Sabés, en una mesa informativa. - PSOE

HUESCA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE altoaragonés, Fernando Sabés, ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, confiando en que se registre una participación histórica y ha apelado para que todos los progresistas del Alto Aragón vayan a votar este domingo y voten al PSOE para conseguir dos diputados y "frenar los recortes de PP y Vox".

Así lo ha dicho esta mañana en una mesa informativa en Huesca, acompañado de miembros de la candidatura al Congreso, como Antonio Biescas y Elena Casaus.

Precisamente, ha recalcado que "el PSOE está en disposición de conseguir dos diputados y tres senadores por la provincia de Huesca". Sabés ha apelado al voto progresista, defendiendo que "el Partido Socialista es la única formación de izquierdas con posibilidades de obtener representación por el Alto Aragón en el Congreso de los Diputados".

El secretario general de los socialistas altoaragoneses ha argumentado que "el PSOE ha realizado una campaña centrada en las propuestas y en las ideas, frente a los insultos y la falta de educación" que, a su juicio, han marcado la campaña de la derecha y la ultraderecha.

Sabés ha realizado un balance positivo de la campaña electoral que concluye este viernes, destacando "la implicación de los candidatos, alcaldes, concejales y militantes socialistas a lo largo de estas dos semanas".

"Hemos hecho una campaña muy propositiva, con muchas ganas y en la que hemos demostrado la fortaleza del PSOE en la provincia", ha dicho, y ha puesto como ejemplo el acto con Pedro Sánchez en Huesca, "que fue un rotundo éxito". "Superó todas las expectativas de asistentes", ha dicho Sabés, al recordar las 2.000 personas que el martes a las 16.00 horas se dieron cita en el Palacio de Congresos de Huesca. "Muchísima gente se acercó a escuchar las propuestas y las ideas del Partido Socialista", ha explicado.

El secretario general del PSOE altoaragonés ha concluido destacando las buenas sensaciones con las que su formación afronta la recta final de la campaña electoral. "Hay una sensación de remontada muy clara y de que esta provincia puede volver al rojo, puede volver al Partido Socialista", ha afirmado.