Samper afirma que el recrecimiento de Yesa "es primera vía de solución" para evitar afecciones en las crecidas del Ebro

ZARAGOZA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, ha afirmado que el recrecimiento de la presa del embalse de Yesa "es primera vía de solución" para evitar que se produzcan afecciones en las crecidas del Ebro.

Así lo ha expresado Samper, en declaración a los medios de comunicación, en su visita a las ribera del Ebro y las motas afectadas por las riadas en los municipios de Boquiñeni, Cabañas de Ebro, Nuez de Ebro, Osera de Ebro, Quinto, Pina de Ebro y Villafranca de Ebro.

"El recrecimiento de Yesa es la primera vía de solución, porque es lo que nos permite desembalsar y embalsar cuando viene la gran avenida, para evitar afecciones y que la crecida se controle", ha manifestado el consejero.

Samper ha considerado que "la segunda vía es poner soluciones coherentes" y que las inversiones que se realicen sean correctas. "El dinero público es limitado y lo que pensamos que deberíamos hacer cada uno en nuestra casa, es lo que tenemos que aplicar a la parte pública", ha aseverado.

Sobre las roturas de motas, ha apostado por realizar un estudio que analice los componentes utilizados y sus índices de fragilidad para aceptar en la utilización de materiales de estas infraestructuras que retienen el agua de las avenidas del Ebro.

"Lo que queremos hacer, principalmente, es realizar un estudio técnico para contrarrestar y equilibrar el estudio medioambiental. Porque incluso el propio técnico de la CHE manifestó en la última reunión de la Federación de Municipios y Provincias que la normativa aragonesa era más restrictiva todavía que la española", ha asegurado.

A su juicio, la no limpieza no es una solución para retener el agua de las crecidas. En este sentido, ha apuntado que las acequias llenas de lodo significa que "eres un mal y chapucero agricultor" debido a que son para contener el agua "y no para almacenar el barro".

De esta manera, ha dicho que las medidas para favorecer la flora y la fauna no las van a cuestionar desde el Gobierno de Aragón. No obstante, ha destacado que apoyarán las iniciativas que apuesten "por las personas, los habitantes, los agricultores y los ganaderos".

REUNIÓN SOBRE LA PAC

Sobre la reunión del Consejo Consultivo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para tratar la flexibilización del a Política Agraria Común (PAC), ha subrayado que la expectativa es que "entre todas" las administraciones se aporten la soluciones.

"Si Aragón se aventura a dar mayor flexibilización, al final tendríamos las sanciones pertinentes que pagaríamos todos. Entonces tenemos que ir todos a una para que no terminemos cayendo en el error de que tanto el Ministerio de Agricultura como la Unión Europea, nos sancionen", ha apostillado.

En esta línea, ha resaltado que se necesitan "soluciones mayores para un problema que es muy grave", ya que no se esta contemplando la parte productiva en el Consejo Consultivo.

"Se está condenando a la agricultura y a la ganadería en materia de restricciones, de prohibiciones, la falta de aplicación de las cláusulas espejo, de que las mismas condiciones que tienen los productos españoles con los tengan los importados", ha lamentado el consejero.

De esta manera, ha precisado que esta situación se agrava para el consumidor debido a que ha provocado un incremento "sustancial" del precio en la cesta de la compra.