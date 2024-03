Samper niega "la insinuación" de que instigó la movilización en las Cortes y cree que el problema está en el Ministerio

ZARAGOZA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, ha rechazado este miércoles "la insinuación" de que instigó la movilización de los agricultores en La Aljafería el pasado viernes, cuando las Cortes autonómicas celebraban sesión plenaria, y la acusación de "pirómano" es producto de "un mal día" por parte del ministro del área, Luis Planas, considerando que "el problema está en el Ministerio".

En declaraciones a los medios de comunicación después de reunirse con las organizaciones agrarias, Samper ha afirmado que "hay un grado de irresponsabilidad sublime que no es propia de este ministro" y ha señalado que Planas no le ha acusado de "pirómano", aunque "lo haya dejado entrever".

"Si fuese así y lo ratifica el ministro, creo que no es propio de él, que habrá tenido un mal día", ha continuado Samper, quien ha rehusado "entrar en valoraciones peyorativas".

También ha afirmado que "las soluciones no llegan por altercados", añadiendo que "lo que pasó el otro día en las Cortes no puede pasar y que digan que lo alimenta este consejero no tiene nombre".