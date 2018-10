Sánchez Quero exige reconocer a las entidades locales y no usarlas "como moneda de cambio o experimento"

Publicado 04/07/2018 20:31:52 CET

La DPZ reconoce con las Medallas de Santa Isabel al maestro César Bona, al exjusticia Fernando García Vicente y al escritor José Luis Melero

ZARAGOZA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha exigido esta tarde reconocer a las entidades locales en España, "en vez de utilizarlas como moneda de cambio o para experimentar en momentos de dificultad", ya que ayuntamientos e instituciones provinciales se han demostrado como la solución y el instrumento más útil para combatir la crisis económica, sanear las cuentas públicas y garantizar el progreso de la sociedad y la renovación de las instituciones.

Así lo ha afirmado el presidente de la DPZ durante su discurso en la entrega de las Medallas de Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal, la máxima distinción que concede la institución y que ha otorgado este año al maestro César Bona, al exjusticia de Aragón, Fernando García Vicente, y al escritor José Luis Melero.

El acto ha contado con la asistencia del alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno aragonés, María Victoria Broto, y el vicepresidente primero de las Cortes, Florencio García Madrigal.

El presidente de la DPZ ha felicitado a los tres galardonados con las Medallas de Santa Isabel, de quienes ha resaltado su "amor por el conocimiento, la cultura, la enseñanza y la justicia". "El mundo de la literatura, la enseñanza y el derecho se unen este año en las Medallas, tres fuentes de libertad y de progreso para el ser humano, para el individuo y para la sociedad".

"Justicia, igualdad ante la ley, educación en libertad y cultura al servicio de la tolerancia son valores irrenunciables que debemos defender y cultivar día a día", especialmente cuando España "vive un momento histórico convulso, en el que esos principios deben subrayarse con especial intensidad" tras una crisis económica que ha dado paso a populismos y nacionalismos de raíz excluyente" y ha instado a "ser rotundos" con quienes "ponen en solfa nuestro marco de convivencia, aprovechándose de las ventajas que les ofrece".

Tras llamar a defender también el respeto, la tolerancia y la igualdad ante la ley y la justicia democrática, Sánchez Quero ha insistido en que ayuntamientos y diputaciones provinciales "siguen siendo el eslabón más directo entre el Estado y el ciudadano, el punto en el que conectan de forma más inmediata el individuo, la sociedad y la administración".

Por ello, son instituciones que garantizan el progreso y la renovación y, en el caso de la Diputación de Zaragoza, en este mandato lo ha impulsado con acciones como su Plan Unificado de Subvenciones (PLUS), con la creación de un foro de alcaldes, adoptando iniciativas contra la despoblación, implantando un área de Asistencia y Modernización Local para ayudar a las localidades.

NUEVOS PROYECTOS

También se está trabajando en nuevos proyectos para mejorar servicios en el medio rural, como Ecoprovincia, la administración electrónica o el despliegue de la banda ancha y la telefonía móvil, ha enumerado Sánchez Quero. Siempre teniendo en cuenta que "los municipios son la razón de ser de la Diputación" y que la renovación debe redundar en la mejora de la vida de los ciudadanos.

Ha citado al escritor Miguel de Unamuno y al político aragonés Joaquín Costa para apreciar que "estamos asistiendo a un nuevo impulso renovador y regeneracionista", un movimiento en el que "las instituciones volvemos a tener un papel clave y que debemos afrontarlo en el marco de la convivencia que nos hemos dado".

"Las instituciones tenemos la obligación de sumarnos e incluso de adelantarnos a ese proceso de modernización para no quedar obsoletas. Es una exigencia ciudadana, pero sobre todo es una cuestión de responsabilidad", ha alegado, para aconsejar que estos cambios se realicen "con serenidad y consenso", asegurando que el progreso llega a todos.

"Necesitamos transformarnos para transformar la sociedad", una máxima que cumplen los tres premiados por la Diputación de Zaragoza a quienes ha pedido también que ayuden a las instituciones a "visibilizar esta realidad que nos implica como pueblo, como región y como país, porque en eso nos va en gran parte nuestro futuro", ha sentenciado.

DEFENDER LA DIVERSIDAD

La portavoz de Cs, Elena Martínez, ha loado la figura del maestro César Bona, que ha dado clases "siempre con la impronta de su rasgo comprometido, inquieto y curioso", potenciando la participación, ha ofrecido charlas en todo el mundo y es autor de varios libros sobre educación.

César Bona ha expresado su agradecimiento al grupo de Ciudadanos por proponerle para este reconocimiento: "es un honor para mí como aragonés y como maestro". Esta distinción es "una oportunidad para agradecer el trabajo de cientos de maestros que cada día hacen un trabajo valiosísimo; nuestra profesión es la más importante porque educamos seres íntegros y ayudamos a las familias a educar a los niños y todo empieza en la educación".

Los niños "tienen la necesidad de sentirse queridos, escuchados y el deseo de sentirse útiles. Todos somos diferentes, con nuestros sueños e inquietudes, valoremos la diversidad, ser diferente es un valor y no un inconveniente, luchemos con todas nuestras fuerzas para que todos los niños, sin excepción, reciban la mejor educación posible", que no segregue, ni marque diferencias ni construya muros, porque su fin último "es enseñarnos a convivir y debemos empezar en las escuelas". Ha dado las gracias a todos los maestros "que hicieron de nosotros lo que hoy somos", ha remarcado, agradeciendo también a sus padres "todo" lo que han hecho por él.

"PROFUNDO ARAGONESISMO"

El portavoz de CHA, Bizén Fuster, ha elogiado la trayectoria del escritor José Luis Melero, de quien ha destacado "su profundo aragonesismo", recordando que está en el origen de la Fundación Gaspar Torrente, así como su pasión por el Real Zaragoza. Ha subrayado su "dimensión humana" y su carácter "afable, siempre dispuesto a echar una mano, a escuchar y a aprender". "Por su trayectoria, por sus valores, por llevar a Aragón en sus venas, la Diputación le distingue con esta medalla", ha dicho.

El escritor José Luis Melero ha subrayado que la DPZ ha sido "ejemplar" en la difusión de los libros y la cultura, desde el siglo XIX cuando creó "la legendaria" biblioteca de escritores aragoneses. "Me llena de felicidad, agradecimiento y en algunos momentos de desconcierto, pensando si no se habrán equivocado de galardonado", ha bromeado, recordando sus orígenes zaragozanos.

El portavoz del Partido Aragonés (PAR), José Antonio Sanmiguel, ha dicho del jurista y exjusticia de Aragón, Fernando García Vicente, que en sus veinte años liderando el Justiciazgo ha elevado a esta institución "a las mayores cotas de conocimiento y valoración por parte de los aragoneses, pero siempre discreto, cortés y con una sonrisa". "Es un hombre bueno, de ahí el éxito de su Justiciazgo", ha sostenido.

Fernando García Vicente ha rememorado sus orígenes y también que estos premios "entroncan con nuestro pasado", dada la historia de Isabel de Portugal y la época en la que "los reyes de Aragón se casaban de igual a igual, las infantas de Aragón con los reyes más importantes". Ha asegurado que colocará la placa con este reconocimiento en su casa en Portugal, país de su mujer.

"He tenido suerte porque he podido hacer lo que me gustaba, ser profesor 15 años en la universidad, cuando me dediqué a preparar jueces, fiscales y notarios, he sido y soy fiscal y como justicia he ayudado a solucionar problemas de la gente" y, en este punto, ha llamado a "cambiar la mentalidad de este país, que es muy conservador, y ante los problemas no buscar culpables, buscar soluciones", ha sentenciado.