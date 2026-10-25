Santiago Auserón lleva al Teatro Principal 'Nerantzi', su nuevo diálogo musical con la tradición griega

Auserón se acerca ahora a la a la música griega de la mano de Tzeretas y Karellas. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Zaragoza recibirá el próximo martes 27 de octubre, a las 20.00 horas, a Santiago Auserón con "Nerantzi", su nuevo proyecto musical junto a los artistas griegos Vaggelis Tzeretas y Theodoros Karellas. El concierto propone un encuentro entre distintas tradiciones musicales del Mediterráneo y supone una nueva etapa en la trayectoria de exploración sonora del músico zaragozano.

Tras décadas transitando por el rock, el son cubano, el R&B y territorios próximos al jazz, Auserón se acerca ahora a la música griega de la mano de Tzeretas, maestro del buzuki, y Karellas, cantante y guitarrista vinculado al rebétiko contemporáneo y a la canción griega moderna.

'Nerantzi' fue grabado en los 133 Studios de Atenas y reúne temas de composición propia junto a clásicos del siglo XX, piezas del rebétiko popular y baladas mediterráneas que Auserón ha adaptado al castellano. El proyecto cuenta además con la colaboración especial de Anni B Sweet, que participa en 'Alborada en tono menor', adaptación del popular tema griego 'To minore tis afyís'.

El trabajo plantea así un diálogo entre lenguas, culturas y sonoridades mediterráneas, en línea con la trayectoria de un artista que ha hecho de la búsqueda y la mezcla de tradiciones uno de los ejes de su carrera.

Santiago Auserón, nacido en Zaragoza en 1954, es una de las figuras de referencia de la música popular española. Fundador de Radio Futura, ha desarrollado posteriormente una amplia carrera en solitario como Juan Perro, combinando la creación musical con su interés por la filosofía y la literatura. Auserón fue reconocido con el Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2011, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2022 y Premio de las Letras Aragonesas 2025.

En 'Nerantzi' estará acompañado por Vaggelis Tzeretas, músico originario de la isla de Samos y especialista en buzuki y otros instrumentos tradicionales griegos, y por Theodoros Karellas, intérprete de voz barítona y guitarrista vinculado a la escena musical ateniense.