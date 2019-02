Santisteve justifica la presentación del presupuesto 2019 ante el "cierre en banda" del PSOE a negociar

Publicado 07/02/2019 16:53:02 CET

El alcalde considera que "no tiene mucho sentido boicotear la tramitación presupuestaria porque sea año electoral"

ZARAGOZA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha justificado la presentación del proyecto del presupuesto de 2019 por el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) al haber "en cierta forma, un cierre en banda" del PSOE para negociar y para que la tramitación siga adelante, "sin perjuicio de que se siga hablando".

Santisteve ha dicho que ZeC ha tendido la mano para que los socialistas pudieran haber incluido en el borrador previo lo que estimaran conveniente, como sí ha hecho Chunta Aragonesista (CHA).

En caso de no aprobarse el presupuesto, el alcalde ha aseverado los siguiente: "Claro que hablaremos, pero hemos dado más facilidades para que el PSOE se incorpore a la aprobación que las complicaciones que se ocasionan a las entidades sociales para ver de dónde se saca dinero ante un prórroga presupuestaria".

Pedro Santisteve ha asegurado que contestará a la carta remitida por los socialistas en la que le piden que autorice una reunión con los responsables de Economía y Derechos Sociales, en la que se aborden las modificaciones de crédito que permitan garantizar las subvenciones a las entidades sociales. "Diálogo habrá siempre", ha subrayado de manera rotunda.

En cuanto a la exigencia que ha hecho el PSOE para apoyar el presupuesto, de que la deuda del tranvía no supere el 110 por ciento de límite de endeudamiento, el alcalde de Zaragoza ha considerado que "eso es enrocarse en una posición política de no querer aprobar el presupuesto y buscarse una excusa para no hacerlo".

Ha recordado que a los socialistas se les ha explicado cómo se iba a computar la deuda del tranvía para que el Ministerio de Hacienda "no pusiera pegas", como no las ha puesto en otros ejercicios. De este modo, los 80 millones de subvención del billete del tranvía y de inmovilizado supondría ir del 92 al 101 por ciento de endeudamiento, lo que no dificulta acceder a los préstamos bancarios para realizar inversiones.

PROYECTOS EN PELIGRO

"No tiene sentido ahondar en esa vía y, si tienen dudas, que hablen con sus ministros del PSOE y les aclaren las dudas, pero parece mentira que con todas las explicaciones que damos estén erre que erre", ha apuntado.

La política de saneamiento realizada desde 2015 ha permitido afrontar la deuda no prevista. "Además es mas que cuestionable que nos la apuntemos contablemente. Son criterios contables de una empresa público-privada que tienen que figura en alguna contabilidad y que nos comporta el tener que apuntarla", ha argumentado Pedro Santisteve.

Ante una eventual falta de mayoría para aprobar el calendario de tramitación del presupuesto, Santisteve ha contestado que "no tiene mucho sentido boicotear la tramitación del presupuesto". "Si porque sea año electoral los partidos adoptan esa decisión, la ciudad sale perdiendo y la ciudadanía no entendería muy bien que por intereses partidistas se ocasione un perjuicio".

Santisteve ha mencionado que si ha habido acuerdo en los tres ejercicios anteriores, en año electoral, "con más razón", y ha comentado que el parón que supone el que no haya gobierno, si hay un presupuesto aprobado no tiene que impedir que la maquinaria administrativa pueda seguir funcionando.

En una entrevista concedida a Europa Press, el alcalde ha aseverado que si le piden llevar directamente las riendas de la negociación en el presupuesto no tiene inconveniente porque "no se puede causar un perjuicio a la ciudad".

Ha reconocido que le encantaría aprobar el presupuesto porque, en caso contrario, no se podrían acometer proyectos como la reforma de la avenida Cataluña o la prolongación de la avenida Tenor Fleta con el consiguiente perjuicio a la ciudad.

"NO ES FRACASO DEL GOBIERNO"

"Estoy muy interesado en que salgan, aunque sea con la abstención de todos los grupos menos del Gobierno y de CHA. Sería un ejercicio de responsabilidad porque todo el mundo va a ganar, con independencia del resultado de las elecciones y le va a venir bien a los ciudadanos porque en ellos hay que pensar".

A su parecer, si no hay presupuesto "no será una fracaso del Gobierno" porque se han puesto en marcha los instrumentos para que fuera adelante la aprobación y con un enfoque social de inversión importante en sostenibilidad, medioambiente, vivienda y muy centrado en los barrios.

"Para nada debe entenderse como un fracaso del Gobierno y el resto de los grupos deben asumir la responsabilidad de que, si por intereses partidistas quieren bloquear la acción de Gobierno, que se atengan a las consecuencias de como puede ser leído por la ciudadanía".

Santisteve se ha mostrado favorable a hacer un paréntesis con las entidades sociales porque "necesitan" el presupuesto a principios de año porque se tienen que planificar. "Eso se estaba corrigiendo y, por ser año electoral se puede volver a perjudicar a unas entidades que hacen un trabajo muy interesante en áreas a las que no llega el Gobierno municipal. No tienen que ser las paganas".

"MOVER CIUDAD"

Otros ejemplos que ha citado ha sido la aprobación, por unanimidad de un millón de euros para el Plan de lucha contra la pobreza infantil y otros acuerdos alcanzados con CHA y PSOE en otras áreas. "Diálogo está habiendo pero la situación de confrontación política de este país tiene una lógica repercusión en el Ayuntamiento. Somos deudores de la situación de crispación del país".

Para el alcalde, el equipo de gobierno está haciendo un "buen trabajo" no solo con los grupos municipales, sino con las entidades, además de abrir la institución a la participación ciudadana en todas las áreas como la agroecología, movilidad, acción social, o gestión del agua, entre las que ha citado.

"El trabajo lo hacemos realzando la inteligencia colectiva y que el Gobierno municipal sea un cauce para ampliar esa rica participación porque el país necesita que a la democracia representativa se incorpore una mayor calidad de democracia participativa y para ello hay que crear canales de participación".

Al respecto, Pedro Santisteve ha subrayado que estos avances se pueden comprobar en los barrios, con el diseño de las líneas de autobús o la generación de equipos de fútbol femenino o el fomento del deporte de base.

"Hay que trascender que todo pase por la supervisión de los grupos municipales. Claro que hay que tenerlo en cuenta, son muy importantes hay que llegar a acuerdos, hay que hablar con ellos, pero lo que hay que hacer es mover ciudad", ha finalizado diciendo.