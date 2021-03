Sara Fernández (Cs) reitera que "no habrá cambios" en el Ayuntamiento de Zaragoza ni en Aragón

ZARAGOZA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, (Ciudadanos) ha reiterado que "no habrá cambios" en el Gobierno de coalición con el PP en el Ayuntamiento de esta capital, ni en otras instituciones de la Comunidad autónoma.

La Ejecutiva nacional de la formación naranja se reunió este lunes, ante las mociones de censura presentadas por Cs y el PSOE en el Ayuntamiento y el Gobierno de la Región de Murcia, que están pendientes de debatirse, además de la Comunidad de Madrid, donde no se llevará a cabo por el adelanto electoral.

"En Aragón no va a haber cambios, ni en el Ayuntamiento de Zaragoza ni en otros ayuntamientos donde hay acuerdos de Gobierno, que están centrados no en siglas sino en acciones concretas y programas para cada institución. Mientras se sigan cumpliendo no habrá, desde luego, ningún cambio", ha zanjado

Sobre la postura más beligerante de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, cuyo apoyo necesita el PP-Cs para sacar adelante sus proyectos, ha dicho que no va a afectar a la relación de Cs con los populares. "Entiendo que VOX tiene mas discrepancias con Cs que con el PP porque nos distancian muchas más cosas, pero defenderemos lo que creemos, los proyectos que creemos que son mejores para los ciudadanos y los seguiremos ofreciendo al apoyo de toda la corporación municipal".

A su parecer, en los ayuntamientos es "más fácil" contemplar que los intereses de los ciudadanos "tienen que estar por encima de las siglas", y ha recalcado que los proyectos que sean beneficiosos para los zaragozanos Cs intentará ponerlos en marcha al igual que el pacto firmado con el PP y el Acuerdo por el futuro de Zaragoza.

EJECUTIVA

La vicealcaldesa ha declarado estar encanta de que haya nuevos miembros en la Ejecutiva nacional permanente de Ciudadanos y son tres, en referencia a la entrada del coordinador de Cs Aragón, Daniel Pérez Calvo, y la diputada oscense Sara Giménez, quienes se suman a la zaragozana parlamentaria en Cataluña, Marisa Bravo.

"Es importante tener voz de primera mano y estamos esperanzados en esta nueva etapa que se abre y también tenemos que aprender".

Sara Fernández ha señalado que en Ciudadanos hay debate interno en sus órganos, donde se ha decidido la nueva estrategia "sin olvidar que Ciudadanos, en ningún momento, no ha dejado atrás ni valores, ni líneas esenciales, ni los principios que nos trajeron hasta aquí".

A su parecer, los acontecimientos de los últimos días --las mociones de censura-- forman parte de la "defensa de los valores de la lucha contra la corrupción", y ha asegurado que seguirán, desde las instituciones y cada uno desde su puesto, "defendiendo la ideología de Ciudadanos"