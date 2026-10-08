Sariñena ofrece el edificio del Casino como futura sede de la Comarca de Los Monegros

De izquierda a derecha, Francisco Villellas, alcalde de Sariñena, junto a los ediles y tenientes de alcalde Mascún Arieste y Valeriano Tella. - AYUNTAMIENTO

SARIÑENA (HUESCA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Sariñena ha ofrecido a la Comarca de Los Monegros el edificio municipal del Casino, situado en la plaza del Salvador, como posible ubicación de su sede administrativa. La propuesta ha sido trasladada formalmente al presidente de la nomarca, Pedro Loscertales, para analizar su viabilidad técnica, económica y funcional.

En la actualidad, las oficinas de la institución supramunicipal se encuentran en la segunda planta del recinto ferial de Sariñena, ubicado en un extremo del casco urbano, junto al paso del río Alcanadre. La ausencia de ascensor limita su accesibilidad y además, su ubicación, alejada del centro urbano, dificulta la proximidad de los servicios comarcales a la ciudadanía. El edificio fue en su día presentado además como un espacio provisional.

El Ayuntamiento de Sariñena plantea ahora estudiar el Casino como una alternativa a estas dependencias. El edificio se encuentra en pleno casco antiguo y ha sido objeto recientemente de una inversión municipal cercana a los 100.000 euros para renovar la cubierta y mejorar su estructura.

El inmueble necesitaría una reforma interior para adaptarlo a las necesidades de la Comarca, una cuestión que deberá analizarse junto con el coste y las condiciones técnicas de una posible adecuación. A favor de esta ubicación, el Consistorio destaca su situación en el centro de Sariñena, que facilitaría el acceso tanto de trabajadores como de usuarios y acercaría la administración comarcal al día a día de la localidad. Además, justo en su entorno, está prevista la creación de una nueva zona de aparcamiento.

El alcalde de Sariñena, Francisco Villellas, ha explicado que "ponemos a disposición de la Comarca un edificio municipal que creemos que merece ser estudiado. No hay ninguna decisión tomada, pero sí una alternativa que puede mejorar la accesibilidad y acercar la institución a la ciudadanía".

El teniente de alcalde, Valeri Tella, ha incidido en la necesidad de estudiar ahora las características del inmueble y las necesidades de la Comarca. "Hay que analizar con detalle qué adaptación requiere, cuál sería su coste y si responde a las necesidades actuales y futuras de la institución", ha dicho.

La propuesta tiene además otra vertiente para el Ayuntamiento de Sariñena, que desea avanzar en la recuperación del casco antiguo. El responsable municipal de esta área y teniente de alcalde, Mascún Ariste, considera que trasladar hasta allí una institución con actividad diaria contribuiría a generar movimiento y reforzar el centro urbano como espacio de servicios.

"Una sede comarcal no es solo un lugar de trabajo. Cada día pasan por ella trabajadores y vecinos de distintos municipios. Llevar esa actividad al centro permitiría acercar los servicios y, al mismo tiempo, dar más vida al casco antiguo", ha apuntado Ariste. El Ayuntamiento plantea por tanto el Casino como una opción abi

erta al estudio y al diálogo con la Comarca, sin dar por tomada ninguna decisión y a la espera de valorar con detalle su viabilidad y las necesidades de adaptación del edificio.