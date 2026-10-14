La seguridad en Zaragoza se reforzará con 200 cámaras de videovigilancia en cuatro años y la tramitación en tres meses

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la calle Delicias - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado una mejora en la contratación municipal que permitirá ampliar el sistema de videovigilancia de la ciudad hasta alcanzar los 200 dispositivos y la reducción del plazo de tramitación de siete a tres meses.

Este nuevo marco legal se ha aprobado este miércoles por el Gobierno de Zaragoza y tiene una inversión prevista de 3,6 millones de euros y un plazo máximo de instalación de hasta cuatro años para reforzar la seguridad en los barrios y distritos.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha comentado que desde el inicio de su mandato se trabaja en un contrato marco que permita ser más ágiles y más rápidos para desplegar las cámaras de videovigilancia en toda la ciudad con dispositivos de última tecnología, con algoritmos de Inteligencia Artificial que van a ser "lo más puntero que hay ahora mismo a nivel de videovigilancia", ha subrayado.

Además, incorporará la obligación de que las empresas adjudicatarias actualicen las cámaras conforme evolucionen los equipos, con el objetivo de evitar que el sistema quede obsoleto y garantizar que la inversión municipal cuente con tecnología adecuada durante su desarrollo.

CASI 50 DISPOSITIVOS INSTALADOS

En la actualidad, Zaragoza tiene 44 cámaras de videovigilancia que se han indo instalando con contratos menores y ahora se pretende hacer la licitación de un "gran contrato marco que va a permitir desplegar hasta 200 cámaras de videovigilancia y hacerlo de forma mucho más ágil y más eficiente", ha descrito.

Estas 44 cámaras está distribuidas en ámbitos como El Gancho, la plaza del Pilar y los entornos de la calle Doctor Cerrada, las calles Olivé y María Lostal. A esta red se añadirá el medio centenar de dispositivos previsto en el renovado río Huerva y el acuerdo marco permitirá continuar ampliando esa cobertura hasta llegar a casi 200 dispositivos.

La alcaldesa ha explicado que hasta ahora cuando se licita un contrato, desde que se adjudica hasta que las cámaras entran en funcionamiento pasa de media unos siete meses, pero con este contrato marco, cada vez que Zaragoza necesite un nuevo punto de videovigilancia en menos de tres meses se podrá desplegar.

Con este gran contrato marco "se da respuesta" a las necesidades de la ciudad y, sobre todo, "lo más importante, que nos piden los vecinos es más seguridad, más vigilancia para vivir más tranquilos". "Al final lo que quieren es vivir tranquilos como han vivido toda la vida en este distrito tradicional y no tener miedo", ha razonado.

DELICIAS

Por otro lado, y aparte de este contrato marco, el distrito zaragozano de Delicias aumentará la seguridad con la instalación de dos nuevas cámaras de viodeovigilancia de 360 grados a petición vecinal y tras el correspondiente estudio de la Policía Local, ha anunciado la alcaldesa.

Los emplazamientos son en la calle Delicias con el cruce de la calle Jordana y la otra en la esquina con la calle Conde de la Vinaza.

Ambas ubicaciones responden a los estudios realizados por la Policía Local atendiendo las peticiones de los vecinos de este populoso distrito de Zaragoza.

Chueca ha incidido en que ambos dispositivos serán cámaras de 360 grados, lo cual permite una videovigilancia integral y ha confiado en que estén en vigor a finales de este año y que también pueda ser rápida la comisión de videovigilancia que tiene que autorizar la colocación de los dispositivos. Como ya hay una base sobre las cámaras que se han colocado en los años anteriores, se ha mostrado optimista para que a finales de este año ya estén en vigor.

"Reforzamos la seguridad --ha insistido-- que tanto nos piden los vecinos de este distrito de Delicias, que en los últimos meses o años han visto cómo crecía la sensación de inseguridad y era necesario no solamente reforzar la presencia de la Policía Local, como hemos hecho, también la Policía Nacional, sino, además, tener elementos disuasorios como son las cámaras de videovigilancia, que cuando hay un delito ayudan a las policías y jueces a poder identificar a los delincuentes, a los malhechores y poder tomar las consecuencias correspondientes".

COLABORACIÓN

En el distrito de Delicias y en el Jardín Vertical hay ya instaladas seis cámaras de videovigilancia que han permitido también detectar algunos delitos y algunos incidentes y colaborar con la Policía Nacional para poder ayudar en su resolución, ha apostillado la alcaldesa.

A su parecer, en la capital aragonesa se han hecho "muy bien" las cosas con un "gran trabajo para mejorar la seguridad" y que Zaragoza sea una ciudad segura.

"Lo estamos viendo estos días en las fiestas del Pilar y en estos cuatro primeros días hemos tenido dos millones de personas participando en los distintos actos y hemos tenido una gran sensación de seguridad, no ha habido ninguna situación complicada y por lo tanto, hasta la fecha, creo que es algo positivo y que los ciudadanos valoran muy bien y, sobre todo, también gracias a la colaboración entre la Policía Local con la Policía Nacional y con la Guardia Civil", ha elogiado.