El Servet pone en marcha una unidad de Insuficiencia Cardiaca Comunitaria para mejorar el seguimiento de los pacientes

La Unidad de Insuficiencia Cardiaca la forman cardiólogos, internistas, trabajador social, enfermería y TCAE, además de contar con la colaboración de Atención Primaria y Farmacia. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza ha puesto en marcha una Unidad de Insuficiencia Cardiaca Comunitaria, un nuevo dispositivo asistencial desarrollado conjuntamente por los servicios de Cardiología y Medicina Interna con el objetivo de mejorar la atención a las personas con insuficiencia cardiaca, favorecer la continuidad asistencial tras el alta hospitalaria y reducir los reingresos evitables.

La insuficiencia cardiaca es la primera causa de hospitalización en personas mayores de 65 años y una de las patologías crónicas con mayor impacto sobre la calidad de vida de los pacientes y sobre la utilización de recursos sanitarios. Su elevada prevalencia y la complejidad de su seguimiento hacen necesario un abordaje coordinado entre los distintos niveles asistenciales.

Con esta nueva unidad, el Sector Zaragoza II da un paso adelante en la atención integral de estos pacientes mediante un modelo de trabajo compartido entre Cardiología y Medicina Interna, con la implicación de Enfermería, el apoyo de Trabajo Social y Farmacia y una estrecha coordinación con Atención Primaria, además de otras especialidades que se irán incorporando.

Uno de los elementos innovadores de la unidad es la incorporación de una herramienta de inteligencia artificial conversacional denominada 'Lola', que permite mantener un contacto continuado con los pacientes en sus domicilios. A través de este sistema se monitorizan posibles signos de empeoramiento de la enfermedad y se generan alertas que son revisadas por el equipo de Enfermería.

Cuando se detecta una situación de riesgo, Enfermería contacta con el paciente para valorar la situación y adoptar las medidas necesarias de forma precoz. 'Lola' lleva atendidos más de 400 pacientes desde su puesta en marcha, en febrero.Este seguimiento complementa la atención presencial y permite reforzar la vigilancia clínica de los pacientes una vez que abandonan el hospital.

La unidad se ubica en la séptima planta del hospital y dispone de consultas específicas de ambas especialidades, hospital de día y profesionales de enfermería que realizan el seguimiento continuado de los pacientes. Su misión es garantizar que a quienes se les da el alta por una insuficiencia cardiaca dispongan de una ruta asistencial clara y coordinada una vez regresan a su domicilio, además de evitar reingresos.

"El objetivo no es solamente tratar al paciente durante el ingreso, sino acompañarlo después para evitar descompensaciones que puedan acabar en nuevas hospitalizaciones", ha explicado la jefa del servicio de Cardiología del Hospital Universitario Miguel Servet, Charo Ortas.

La puesta en marcha de la unidad es fruto de varios años de trabajo colaborativo entre distintas especialidades para mejorar la atención de las enfermedades cardiovasculares y la transición de los pacientes entre los diferentes niveles asistenciales. La Unidad inició su actividad el pasado febrero y se está desarrollando de forma gradual.

Muchos pacientes son personas mayores, con varias enfermedades a la vez y atendidas por distintos profesionales. La Unidad ofrece una coordinación adecuada entre las dos especialidades más implicadas por esta patología --Medicina Interna y Cardiología-- y se extiende a Medicina de Familia. Esta forma de trabajo evita duplicidades en la atención, cambios de tratamiento poco coordinados y reingresos evitables.