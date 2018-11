El servicio de emergencias a personas mayores realiza 227 intervenciones en seis meses en Zaragoza

Publicado 05/11/2018 14:30:28 CET

Broto y Giner destacan que esta prestación es de apoyo a la Policía Local en la valoración sociosanitaria para atender una llamada El tiempo medio de actuación es de 20 minutos y el 98% de los casos han sido caídas sin daños

ZARAGOZA, 5 Nov. (EUROPA PRESS)

El servicio de atención a emergencias de personas mayores en sus domicilios ha realizado en 6 meses 227 intervenciones y ha atendido a 203 personas, ya que en algún caso se acudió más de una vez.

Este servicio se genera a partir de una propuesta del sindicato CCOO tras detectar un vacío ante situaciones recurrentes de atención a personas mayores que no precisaban de atención médica pero estaban solas o las personas que les acompañan no podían levantarlas tras una caída y no acudían los servicios sanitarios y por otro lado la Policía Local no tenía recursos ni capacidades profesionales de atender la situación.

Por ello desde el 16 de abril al 15 de octubre se crea este contrato menor de 18.000 euros para trabajar en el ámbito preventivo, formativo e informativo a los usuarios que pueden estar solos y que aún con familiares pueden caer en el domicilio y no poder ser atendidos.

La vicealcaldesa y consejera municipal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto, y la concejal delegada de la Policía Local, Elena Giner, han presentado los datos de este semestre en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el Consistorio de la capital aragonesa.

Broto ha destacado que la intervención se produce durante las 24 horas del día los 365 días del año. A través del 092 las llamadas se derivan al equipo sanitario --de unas 3-4 personas de perfil sociosanitario y un operador móvil-- que decide la resolución del caso y posteriormente se hace un seguimiento personalizado.

"La formación permite hacer prevención y el seguimiento permite hablar con las familias o la red vecinal para que las personas usuarias accedan a los servicios sociales", han explicado.

CIFRAS

Durante el periodo del 16 de abril al 15 de octubre, se han realizado 227 intervenciones, y se han atendido a un total de 203 personas diferentes. Todas las solicitudes de ayuda han sido transferidas por la Central de Operaciones del 092 (Policía Local de Zaragoza).

Las personas atendidas residen principalmente Delicias (26%), Ensanche-Casco Histórico (22%) y San José (12,3%), coinciden que se trata de zonas con un alto grado de envejecimiento poblacional. Un 92% (208) de las intervenciones han sido motivadas por caídas sin daños y un 5% (11) por caídas con daños donde fue necesaria la movilización de recursos sanitarios y un 3% (8) por otros motivos.

En relación con las intervenciones por día de la semana, se observa que los lunes son los días que más llamadas se han recibido durante el semestre, alcanzando un resultado del 19%, le siguen los sábados con un 17%. Por el contrario, el día con menos intervenciones son los martes (11%) y los domingos (13%).

HORARIO

En cuanto al horario en el que se han recibido los avisos, la mayor concentración de intervenciones se concentra a la hora de levantarse de la cama (de 8.00 a 9.00 horas), con un 10%. Con un 7% le siguen las franjas horarias de 12.00 a 13.00 horas y de 21.00 a 22.00 horas. Por el contrario, por la tarde en varias franjas horarias (de 15.00 a 16.00 horas de 17.00 a 18.00 horas de 19.00 a 21.00 horas y de 22.00 a 23.00 horas) se han producido menos avisos, tan solo el 2% de los mismos.

En cuanto al género de las personas, en las 227 solicitudes de ayuda atendidas, el 54% (123) eran hombres y el 46% (104) mujeres. Y, respecto a la edad, el grupo más numeroso ha sido el de 76 a 85 años, representando el 36% de la muestra. Le sigue con un 25% el grupo de 65 a 75 años. Por otro lado, el grupo menos numeroso se corresponde con la franja comprendida entre los 61 y los 64 años.

INCLUIR EN TELEASISTENCIA

Broto ha considerado que estos datos arrojan una previsión de que en un año se precisarían alrededor de 400 intervenciones y ha avanzado que tras analizar estos datos "la hipótesis que en el futuro pueda ser una parte más del servicio de atención de telasistencia, como una adenda, a ese pliego en el caso de que se decida continuar. La voluntad es que así sea porque es una tarea preventiva", ha abundado.

Elena Giner ha expresado su "gran satisfacción" por un servicio que redunda en la mejora de la atención de los vecinos porque, además "se atiende muy rápido". La media de atención son unos 20 minutos y sin priorización, porque no es como un servicio de ambulancia o de Policía Local que tiene prioridad en la circulación".