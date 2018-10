Sos del Rey Católico, "consternado" ante el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer con signos de violencia

Publicado 19/08/2018 14:15:14 CET

ZARAGOZA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Sos del Rey Católico, María José Navarro, ha manifestado que el municipio se encuentra "consternado" e "inquieto" ante el hallazgo este sábado del cuerpo sin vida de una mujer con aparentes signos de violencia, en un parque eólico próximo a esta localidad zaragozana.

En declaraciones a Europa Press, Navarro ha explicado que no tienen conocimiento de la identidad ni de las causas de la muerte debido al secreto de actuaciones decretado por el juez, y únicamente se sabe que se trata de una mujer de mediana edad que ya ha sido trasladada al Instituto de Medicina Legal de Aragón para la realización de la autopsia.

Según informó la Guardia Civil, alrededor de las 10.15 horas de este sábado, un operario del parque eólico llamó al 112 Aragón para informar de que había encontrado una persona, al parecer fallecida, y con signos de violencia, junto a un aerogenerador.

La alcaldesa de Sos del Rey Católico ha comentado que la zona donde se halló el cuerpo sin vida de la mujer está a unos 11 kilómetros por carretera de la localidad, accediendo desde la vía que une Sos con Castiliscar. "En lo alto del puerto hay un desvío que va hacia Sofuentes, y a la derecha e izquierda está el camino que recorre la pista eólica", ha relatado Navarro para indicar el lugar exacto del hallazgo.

En este sentido, ha destacado que, además de los operarios del parque que trabajan en la zona, esta pista suele ser "recorrida por senderistas y cazadores", aunque "no es una zona de paseo cercana al pueblo".

"Que aparezca un cadáver en el término municipal no es algo habitual y cuando sucede un hecho de estas características se genera mucha consternación e inquietud por saber quién es", ha subrayado la alcaldesa, para añadir que, en un primer momento, se creó "alarma" porque "todo el mundo estaba atento de si alguien había echado en falta a alguien".

No obstante, ha dicho, "no tenemos constancia de desapariciones ni en Sos del Rey Católico ni en las localidades más próximas", por lo que "ese anonimato de la víctima y el que no conste que falta ninguna persona, en cierto modo y dentro de las lamentables circunstancias, parece que tranquiliza".

INVESTIGACIÓN

Al lugar de los hechos se trasladaron una patrulla de seguridad ciudadana del Puesto de Guardia Civil de Sos del Rey Católico y agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ejea de los Caballeros. La Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza se está haciendo cargo de la investigación.

El médico de la localidad, que también se desplazó hasta la zona, no certificó que se trate de una muerte natural y alrededor de las 18.00 horas de este sábado, se procedió al levantamiento del cadáver.