Susana Sumelzo (PSOE): "España necesita estabilidad, han sido años muy convulsos en la política"

Actualizado 24/04/2019 11:27:51 CET

"Si las derechas suman para formar una mayoría en la cámara baja, tenemos una amenaza trasvasista"

ZARAGOZA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Zaragoza en las elecciones generales del 28 de abril, Susana Sumelzo, ha afirmado que "España necesita estabilidad porque han sido años muy convulsos en política".

En una entrevista concedida Europa Press, Susana Sumelzo (Zaragoza, 1969) ha señalado que "la solución de los problemas no se da insultando ni viendo quién llega más lejos en la crispación, sino con años de estabilidad", considerando que "tiene que haber un diálogo con respeto".

"La gente está cansada de la crispación, el rifi-rafe, los insultos, y lo que quieren, realmente, de la política es que les contemos nuestras propuestas, qué vamos a hacer, que expliquemos por qué hemos hecho unas cosas u otras" ya que "las personas quieren soluciones claras y concisas a los problemas, que dejemos de insultarnos".

Ha abundado al decir que los socialistas "queremos gobernar en solitario, pero con diálogo de todos, dentro de la Constitución; no con los independentistas, como nos acusan, con todos".

"No tenemos ningún pacto con los independentistas, ni lo hemos tenido para la moción de censura ni para nada", ha aclarado Sumelzo, insistiendo en que "se nos acusó pero es falso, nosotros no vamos a pactar con nadie", tras lo que ha apuntado que "si gobernamos en Cataluña ni habrá independencia ni referéndum".

Sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, "fuimos responsables cuando hubo que aplicarlo gobernando el PP", ha indicado Susana Sumelzo, subrayando que "si gobernamos no habrá independencia ni referéndum, pero creemos que igual que, con responsabilidad, votamos a favor del 155, es una barbaridad aprobarlo para tenerlo continuamente" ya que "en Cataluña hay un problema de convivencia y solo se puede solucionar con diálogo".

"AMENAZA TRASVASISTA"

Para la candidata al Congreso, si las derechas suman para formar una mayoría en la cámara baja la primera consecuencia será "el trasvase del Ebro" y, de hecho, "tenemos una amenaza trasvasista" porque "tanto Cs como Vox han reconocido que son trasvasistas", de forma que "existe la posibilidad real de que se plantee un trasvase". Al respecto ha añadido que "el PP en Aragón no lo dice, pero sí los altos mandatarios del PP en Levante".

Otra consecuencia, ha considerado, es "volver a los recortes de los servicios públicos y a las políticas insolidarias, aparte de los retrasos en infraestructuras, como hemos sufrido estos siete años" de Gobierno del PP, de 2011 a 2017.

Durante los diez meses de gobierno de Pedro Sánchez "hemos hecho una política de revertir algunos recortes que el PP hizo durante siete años", ha manifestado Sumelzo, en alusión expresa a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el incremento de la actividad de la inspección de trabajo, el impulso al Plan de Empleo Joven y el Plan de Retorno Joven y los permisos de paternidad y maternidad, así como un "apoyo firme" al eje ferroviario Zaragoza-Teruel-Sagunto.

La candidata del PSOE ha recalcado que "las medidas que hemos aprobado están conforme al Presupuesto", negando que los decretos de los denominados "viernes sociales" vayan a aumentar el déficit, puesto que "cada una de las medidas se ha acompañado de una memoria económica y se va a llevar a cabo porque se puede, si no, no se hubieran aprobado". De hecho, "como no se aprobaron los Presupuestos, Sánchez decidió convocar las elecciones" del 28 de abril.

POLÍTICA FISCAL

Para Sumelzo, "la política fiscal tiene que ser progresiva" porque "tienen que pagar los que más tienen y aumentar los impuestos a partir de determinadas personas que ganan más de 120.000 euros, pero no puede ser que haya una bajada de impuestos para personas que ganan mucho dinero" porque de esta manera "los ingresos no se aseguran", lo que dificulta que se pueda garantizar la prestación de los servicios públicos.

Así, la candidata ha abogado por gravar a las grandes empresas de tecnología con la 'tasa Google' y la 'Tobin', argumentando que "hay muchas empresas que están ganando mucho dinero, pero no tributan en España y se puede recaudar dinero".

DESPOBLACIÓN

"La despoblación es uno de los mayores retos que tenemos en Aragón y tiene que ser un problema que abordemos todos los partidos" porque "no nos parece bien politizar la solución de estos problemas", ha planteado Susana Sumelzo, quien ha recalcado que Pedro Sánchez "tomó un firme compromiso" para luchar contra la despoblación, de ahí medidas como el nombramiento de la comisionada para el reto demográfico, Isaura Leal, y el plan de autoempleo juvenil para los municipios de 5.000 habitantes.

Además, "es importante mantener los servicios públicos de calidad", para lo que han sido contratados 30.000 nuevos empleados públicos en toda España, lo que permite mantener abiertas más escuelas, ha incidido la candidata. También "es clave la banda ancha, Internet", para lo que el ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció una inversión de 51 millones de euros, porque "cualquier persona que quiere emprender una actividad económica tiene que tener acceso a Internet".

Sobre el Plan 300x100 del anterior Gobierno de Mariano Rajoy, ha destacado que "tendría que haber surtido efecto a lo largo de siete años; nosotros llevamos gobernando diez meses y el PP estuvo siete años".

Por otra parte, "Pedro Sánchez se ha comprometido a modificar la financiación autonómica, que tiene que ir de la mano de la financiación local" y debe regirse, ha opinado, por criterios diferentes al poblacional para tener en cuenta el coste real del servicio, cuatro veces más caro en el medio rural que en el urbano.

Asimismo, Susana Sumelzo ha comentado que "es obligación del Gobierno de España colaborar con cada uno de los Gobiernos autonómicos", lo que Sánchez ha hecho convocando reuniones bilaterales con varias comunidades autónomas "independientemente del color político" ya que "la política tiene que ser para todos los españoles, hemos gobernado para todos estos 10 meses".

VOTO PROGRESISTA

En opinión de Susana Sumelzo, "el voto progresista puede ser que coincida bastante con la lista del PSOE" en la Comunidad autónoma. Además, "hemos firmado un 'Compromiso con Aragón' que ya firmamos la vez anterior y lo que más aval nos da es el trabajo que hemos realizado los últimos años, defendiendo el interés de Aragón por encima, incluso, de la posición del partido", de manera que "los partidos aragonesistas que no se presentan pueden ver en nosotros a las personas que defienden los intereses de Aragón".

Los socialistas "representamos un proyecto real para seguir avanzando y creemos que se puede ir adelante con todas las personas, contando con los trabajadores, los autónomos, los agricultores, la gente que vive en los pueblos, en la ciudad, con las mujeres", mientras que "el PP y las tres derechas tienen un proyecto para volver al pasado, de recorte de derechos y libertades", aunque "la mayoría de los españoles no quiere volver atrás: quiere ir adelante".