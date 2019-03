"Tenemos que conseguir que la despoblación esté de verdad en la agenda del Gobierno central", recalca Soro (CHA)

Publicado 31/03/2019 12:13:46 CET

MADRID/ZARAGOZA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chunta Aragonesista y candidato de la formación a la Presidencia del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha recalcado que la despoblación debe estar "de verdad" en la agenda del Gobierno central: "Tenemos que conseguir que entiendan que este problema nos afecta a todos".

Soro ha hecho estas declaraciones este domingo durante su asistencia a la protesta 'La Revuelta de la España Vaciada', convocada por Teruel Existe y Soria ¡Ya! en Madrid, y a la que se han adherido unas 90 organizaciones de más de 20 provincias españolas. "Esta no solo es una manifestación más, tiene que ser un punto de inflexión, tiene que haber un antes y un después, un verdadero cambio", ha comentado.

Así, ha remarcado que el objetivo es que la despoblación esté "de verdad" en la agenda del Ejecutivo de España. "No puede ser que el Gobierno central se limite a presentar el viernes un 'power point' de 15 diapositivas en las que simplemente se esboza un proyecto de una futura estrategia contra el reto demográfico pero sin compromisos presupuestarios, sin medidas concretas".

NO SE PUEDE ESPERAR MÁS TIEMPO

Soro ha considerado que el medio rural no puede esperar "más tiempo" y que es necesario que esta situación se entienda en Madrid y en Bruselas. "Es un problema que nos compete a todos, a todas las administraciones, a todos los partidos y, por supuesto, a la sociedad civil, el protagonismo tiene que ser de la gente que vive en nuestros pueblos, de la gente que quiere ejercer el derecho a quedarse en su pueblo".

"Mientras no haya, de verdad, igualdad de oportunidades, mientras que no conseguimos que nuestros pueblos estén vivos y con futuro, no conseguiremos e igualdad de todos, por lo tanto, su problema que nos afecta a todos", ha insistido.