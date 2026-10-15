Teruel Existe exige una actuación integral y urgente en la carretera A-2402 entre Escucha y Castel de Cabra

Carretera autonómica A-2402 en el término municipal de Escucha (Teruel). - TERUEL EXISTE

TERUEL 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Teruel Existe ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes de Aragón para exigir al Gobierno autonómico el acondicionamiento integral y urgente de la carretera A-2402, que conecta Escucha y Castel de Cabra y pasa por el entorno de Palomar de Arroyos.

La iniciativa reclama una actuación urgente "ante el grave deterioro del firme y el riesgo que supone para la seguridad vial una carretera que soporta un tráfico muy superior al previsto para su categoría, especialmente de vehículos pesados".

El presidente de la Comarca de las Cuencas Mineras, Javier Larraz; el vicepresidente comarcal, Carlos Pardo; la consejera comarcal María José Alonso, y el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, se han desplazado recientemente hasta esta vía para comprobar su estado y reivindicar una solución definitiva.

Larraz ha reclamado una actuación urgente y la correspondiente dotación presupuestaria para ejecutar las obras. "No basta con el bacheo y el parcheo del firme, sino que es necesaria una intervención integral para que la carretera quede en condiciones adecuadas, igual que se ha hecho con el Plan Extraordinario de Carreteras", ha señalado.

El presidente comarcal ha defendido que los vecinos de las Cuencas Mineras deben tener "las mismas oportunidades de acceso a los servicios que el resto de la comunidad".

CARRETERA ESTRATÉGICA

Por su parte, el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, ha advertido de la importancia estratégica de esta conexión para la actividad económica y la movilidad de la comarca. "Es una carretera vital para la industria y para el transporte público, y en la que diariamente los conductores se están jugando la vida", ha afirmado.

Moreno ha insistido en que el mal estado del asfalto, los baches y las deficiencias de la vía hacen urgente una actuación prioritaria por parte del Gobierno de Aragón.

La PNL de Teruel Existe insta al Gobierno de Aragón a intervenir de inmediato en los puntos más deteriorados antes de la llegada del invierno, mediante la reparación de blandones y arcenes, la limpieza y reposición de cunetas y drenajes y la señalización de los tramos peligrosos.

Asimismo, reclama la redacción de un proyecto integral de acondicionamiento de la plataforma y renovación del firme, con una sección adecuada a las necesidades actuales de circulación y mejoras en las intersecciones con las carreteras nacionales.

Teruel Existe exige que esta actuación cuente con una partida presupuestaria específica en los Presupuestos de Aragón de 2027 y una programación plurianual que garantice su ejecución en un máximo de dos ejercicios.

Además, pide incluir la A-2402 en el Plan General de Carreteras 2025-2036, con un calendario concreto de inversiones. Así, la iniciativa busca dar una respuesta definitiva a una reivindicación que afecta directamente a la seguridad vial, la actividad económica y la movilidad cotidiana de las Cuencas Mineras.

Un tráfico muy superior al previsto La A-2402 tiene una longitud aproximada de 13 kilómetros y conecta la N-420, en Escucha, con la N-211, en Castel de Cabra. Su trazado se ha convertido en una alternativa habitual para los vehículos que circulan entre Teruel y el Bajo Aragón, ya que permite evitar parte del recorrido por la N-420 y acortar el trayecto en unos diez kilómetros.

Esta circunstancia atrae tanto a vehículos particulares como a camiones y otros vehículos pesados. A este tráfico se suma el vinculado a las actividades industriales, mineras y energéticas de la zona, incluidos los proyectos de parques eólicos que utilizan o prevén utilizar esta carretera para acceder a sus instalaciones. Además, resulta fundamental para la comunicación entre municipios y el acceso a servicios públicos compartidos.

Por ejemplo, los consultorios de Castel de Cabra, Palomar de Arroyos, Cañizar del Olivar y Torre de las Arcas reciben atención desde Escucha y el centro de salud de Utrillas.

El estado del firme presenta socavones, hundimientos, blandones, grietas y pérdida de adherencia del asfalto, además de deficiencias en los arcenes. A ello se suman las condiciones climatológicas propias de esta zona de montaña, con nieve y heladas durante el invierno, que aceleran el deterioro y aumentan los riesgos para la circulación, han concluido.