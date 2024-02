The Draconians se alza como mejor cortometraje del Pirineos Mountain Film Festival

HUESCA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pirineos Mountain Film Festival ha revelado su palmarés 2024 donde la obra francesa The Draconians se ha alzado con el Premio al Mejor Cortometraje, dotado con 3.000 euros.

La cinta de Maxime Moulin ha sido destacado por "una calidad de imagen sobresaliente para relatar de manera fluida una aventura auténtica en un territorio desconocido", en palabras del jurado. Esta experiencia visual adentra al espectador en los paisajes más recónditos de Noruega de la mano de dos esquiadores y el propio realizador, un viaje desde la isla de Senja hasta el corazón de los Alpes de Lyngen.

La producción suiza Eternal Flemme, de Nicolas Bossard es la ganadora en la categoría de Mejor Cortometraje de Aventura y Deporte que tiene un premio de 1.500 euros, "por transmitir de manera intensa una aventura en el límite. Un homenaje a los pioneros del salto base retratada con imágenes espectaculares no carente de humor".

Mientras que el tercero de los galardones el de Mejor Cortometraje de Cultura y Naturaleza dotado económicamente con 1.500 euros, se ha quedado en España; Ardiak, Ezkontza Eta Kontrabandoa, de Andrés Salaberri ha conseguido "retratar de forma muy íntima la vida de una familia a lo largo de generaciones, siempre en una relación de respeto, armonía y simbiosis con la montaña" como argumenta el acta oficial.

El palmarés lo completa el Mejor Cortometraje de Animación --con trofeo otorgado por la localidad de Benasque-- para el polaco Magda, de Adela Kaczmarek; el Mejor Guión --con trofeo otorgado por la localidad de Tarbes-- para el finés Pimeän Vieraat, de Jenni Pystynen y Peritu Inkilä; y el Mejor Cortometraje Iberoamericano --con trofeo otorgado por la localidad de Barbastro-- para el mexicano Alcanzando las estrellas, de Remi Vorano.

El jurado formado por Chechu Arribas, de Benasque; Ixeia Lacau, de Barbastro; Jorge García, de Huesca; Roger-Vincent Calatayud, de Tarbes (Francia); y Juan Carlos Somolinos, de Boltaña ha decidido otorgar igualmente dos menciones especiales a los cortometrajes Swimming Through de Estados Unidos, dirigido por Samantha Sander; y Something is changing de España, dirigido por Mikel Sarasola.

El voto de los espectadores también ha tenido su reflejo final con el Premio del Público para Pico Lenin: El comienzo del camino, del español Héctor Calvo.

ESCALADOR PIONERO

El único reconocimiento que ya se conocía previamente era el Premio Honorífico de este 2024, un trofeo que estrena diseño y recoge este jueves en el Teatro Olimpia el escalador zaragozano Ángel López.

Pionero e icono del montañismo, este alpinista conocido popularmente como "el Cintero", es a sus 87 años el más longevo en activo de España y atesora la primera ruta directa a la cara oeste del mallo Pisón en Riglos por la vía que bautizaron como Serón- Millán, además de aperturas en los Mallos de Riglos, la Peña del Moro en Mezalocha, Ricla o la Foz de Salinas.

Unos logros que le han valido la Medalla de Oro de Montañeros de Aragón o el Premio Máster Deporte para toda la vida del Gobierno de Aragón.

EL PMFF AFRONTA SU RECTA FINAL EN HUESCA

El Festival de Cine de Montaña, Aventura y Naturaleza de los Pirineos entra en su fase final donde el protagonismo pasa a las conferencias y la presentación del Tour Internacional.

Este viernes, 23 de febrero, la sede oficial pasará a ser el Centro de Ibercaja-Palacio de Villahermosa, este será el lugar donde Severino Pallaruelo dará la primera de las conferencias a las 17.30 horas, bajo el título "La Casa Pirenaica"; este escritor y geógrafo nacido en Puyarruego analizará el concepto desde todos sus prismas.

Le sucederá la madrileña Marina Fernández quien tomará el relevo con "La montaña mi patio de recreo", a las 19.30 horas; un repaso de su experiencia vital como mujer por los macizos de la Península donde se entremezclan sueños, lucha, viajes y diversión.

El cierre lo pondrá la premier del tour nacional e internacional del PMFF. El sábado 24 a las 19.30 horas, el Palacio de Congresos de Huesca se engalanará para el estreno de la sesión especial formada por 9 trabajos seleccionados por el propio equipo del festival de entre los 21 a concurso.

Ardiak, ezkontza eta kontrabandoa, Tempo II. Movements in Jungle, Eiger Norwand, And yet, I remain, Something is Changing, Magda, Eternal Flemme, Swimming Through y la ganadora al Mejor Cortometraje The Draconians proponen una experiencia visual única en pantalla grande donde disfrutar de parajes y modalidades diversas.

Un programa que tras Huesca e podrá ver en Barbastro (15-marzo), Boltaña (6-abril), Benasque (13-abril) y Tarbes (6-abril), además de otras localidades dentro y fuera de España que se irán confirmando en los próximos meses.

El Pirineos Mountain Film Festival está organizado por la Fundación Festival Internacional de Cine de Huesca con la colaboración de Peña Guara y con el apoyo de la Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Huesca, Gobierno de Aragón, TuHuesca, Aramón, la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes, la Fundación Ibercaja y Turismo de Aragón.