'The Possessed' convierte distintos escenarios de la provincia de teruel en plató de una producción internacional

La diputada de Turismo y delegada de la Teruel Film Commission Marta Sancho ha visitado el rodaje este viernes, 9 de octubre. - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

CAMAÑAS (TERUEL), 9 (EUROPA PRESS)

La provincia de Teruel acoge estos días el rodaje de 'The Possessed', el tercer largometraje de la directora bosnio-neerlandesa Ena Sendijarevic, que ha elegido distintas localizaciones turolenses para desarrollar parte de esta producción internacional. El equipo, integrado por alrededor de 60 profesionales, permanecerá tres semanas en el territorio, con el consiguiente impacto económico en alojamientos, restauración y contratación de proveedores locales.

La diputada de Turismo de la Diputación de Teruel y delegada de la Teruel Film Commission, Marta Sancho, ha visitado este viernes, 9 de octubre, el rodaje en Camañas, donde ha conocido los detalles de la producción junto a responsables del proyecto, entre ellos la productora Layla Meijman, de Studio Ruba. La filmación comenzó a mediados de septiembre en el área de Barcelona y continuará en la provincia turolense durante el resto del rodaje.

Sancho ha destacado que Teruel atraviesa un periodo de especial actividad audiovisual, con nuevos proyectos previstos para los próximos meses. En este sentido, ha defendido la importancia de atraer producciones que, además de proyectar la imagen del territorio, contribuyen a dinamizar la economía local.

PAISAJES TUROLENSES PARA UNA HISTORIA DEL SIGLO XVII

'The Possessed' está ambientada en la Europa del siglo XVII y narra la historia de dos mujeres que huyen de la caza de brujas y crean un refugio en los confines del mundo. La llegada de un hombre desencadena un peligroso triángulo amoroso en este drama feminista de carácter sensual y con implicaciones políticas contemporáneas.

La película está protagonizada por Ariane Labed junto a los jóvenes intérpretes Suzy Bemba, Khalil Gharbia y Ji-Min Park. Entre los escenarios elegidos para el rodaje figuran Villalba Baja, Camañas y Aliaga, cuyos paisajes se incorporarán a la producción.

"Estar hoy aquí en el set de 'The Possessed' explica perfectamente por qué desde la Diputación apoyamos tanto que vengan a rodar. Más allá del escaparate que supone salir en una película internacional con una directora de este nivel, esto es economía para el territorio", ha señalado Sancho.

La diputada ha incidido en el gasto que genera la estancia de los equipos audiovisuales. "Hablamos de un equipo de unas 60 personas que van a estar tres semanas durmiendo, comiendo y haciendo gasto, además de tirar de un buen número de proveedores locales. Es un dinero directo que se queda en el territorio", ha añadido.

COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

La producción está a cargo de Studio Ruba, en coproducción con Eklips, Distinto Films y VPRO, y cuenta con financiación de distintas entidades neerlandesas, además del apoyo del ICEC y Creative Europe MEDIA. La Diputación de Teruel participa mediante el patrocinio del proyecto.

La llegada del rodaje ha sido canalizada a través de la Teruel Film Commission, servicio de la institución provincial dedicado a atraer producciones y facilitar su desarrollo. En la organización han colaborado los ayuntamientos de Teruel, Camañas, Aliaga y Villarquemado, Aragón Film Commission, organismos del Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro, junto a entidades de la red Teruel Film Friendly.

"Que todo esto salga bien y las productoras quieran venir no es magia. Es porque vamos todos a una", ha subrayado Sancho, quien ha valorado la colaboración entre administraciones para agilizar permisos y cuestiones logísticas.

Sendijarevic cuenta con una trayectoria internacional reconocida. Su ópera prima, 'Take Me Somewhere Nice' (2019), fue seleccionada para la sección ACID del Festival de Cannes y recibió el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Róterdam. Su segundo largometraje, 'Sweet Dreams' (2023), compitió en Locarno, donde obtuvo el premio a la Mejor Interpretación, y fue la candidatura oficial de Países Bajos a los Oscar.