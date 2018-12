Torres de Barbués recibe a una nueva familia en el municipio con la ayuda de la DPH

Publicado 12/12/2018 19:09:01 CET

TORRES DE BARBUÉS (HUESCA), 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad oscense de Torres de Barbués ha dado un salto de calidad en sus servicios y ha recibido este miércoles a una nueva familia que se instala en el municipio gracias a la ayuda de la Diputación Provincial de Huesca (DPH).

En un momento en que preocupa la falta de mercado de venta y de alquiler en los pueblos, a Valfonda de Santa Ana ha llegado una pareja, Ahmed y Ahalm, con sus dos niños de 3 y 9 años, después de rehabilitar una antigua vivienda y ya tienen proyecto para hacer lo mismo en otro.

El presidente de la DPH, Miguel Gracia, ha visitado este miércoles la población oscense en el mismo día en que se ha conocido que por tan solo un voto no ha salido adelante una propuesta en el Congreso de rechazo a las diputaciones.

Gracia se ha preguntado si esos mismos --en referencia a Ciudadanos, Podemos y Grupo Mixto-- deberían estar deslegitimados para hablar de despoblación porque, como ha dicho, "más de setecientos poblaciones todavía habitadas necesitan permanentemente de esta administración para su supervivencia, por lo que ir en contra de las diputaciones es estarlo también de los ciudadanos del medio rural".

Estas manifestaciones las ha hecho en el municipio de Torres de Barbués, donde precisamente todas y cada una de las actuaciones que se han realizado en los últimos años han sido financiadas por la Diputación Provincial de Huesca, desde la adecuación del consultorio médico hasta el ahorro energético.

Miguel Gracia ha visitado Torres de Barbués y Valfonda junto a Valentín Calle, alcalde de estas poblaciones monegrinas que han terminado la modernización de muchos de sus servicios mientras reciben a una nueva familia que se ha instalado después de rehabilitar una vivienda municipal y ofrecerla en alquiler social.

En un momento de preocupación ante la falta de mercado de venta ni de alquiler en los pueblos, el máximo responsable provincial ha valorado lo conseguido por el Ayuntamiento de Torres de Barbués, que ha adelantado ya tiene proyecto para adecuar otra con las ayudas para el impulso demográfico de la DPH.

LA ÚNICA QUE LLEGA A LOS MUNICIPIOS

"La realidad es que la Diputación es la única que llega cada año a todos los municipios, está supliendo a otros y adelantando recursos económicos a los ayuntamientos", así de contundente se ha mostrado Gracia, quien también ha destacado el papel de los pequeños ayuntamientos que "dan una lección diaria sobre cómo gestionar los fondos públicos".

Para el presidente, han demostrado su eficacia para dar respuesta a las demandas de los vecinos, "con sus pocos medios han sido capaces de transformar un medio rural que adolecía de grandes carencias y sin incurrir en los grandes déficits que hay en los grandes ayuntamientos y en otras instancias de la administración", ha apuntado.

En Torres de Barbués han dado un salto de calidad en sus servicios, modernizando y ahorrando a la vez. De esta forma ha resumido Valentín Calle la larga lista de actuaciones que han realizado y "con las que hemos intentado dar respuesta a las demandas que los vecinos nos habían planteado".

Entre lo han llevado a cabo, se encuentra la renovación de todo el abastecimiento de agua, la remodelación de las piscinas municipales, también del consultorio médico y de la cubierta de la casa consistorial, la recuperación de zonas verdes y merendero de Valfonda, incluso la reparación de la tapia del cementerio o la cocina del bar social. En total, alrededor de 400.000 euros en los últimos años.

BENEFICIOS PARA LA POBLACIÓN

"No son grandes inversiones cada una de ellas, pero los beneficios para la población sí que lo son". Como ha afirmado el alcalde del municipio monegrino en muchos casos son mejoras estructurales que no son tan visibles, pero sin ellas ahora muchos de estos servicios no podrían funcionar.

Una de las que más ilusión ha despertado es la llegada de una pareja, Ahmed y Ahalm con sus dos niños de 3 y 9 años, Mohamed y Doaa, cuatro nuevos vecinos que han llenado de vida la antigua vivienda del médico en este pueblo de colonización. Con ellos han conversado no solo Miguel Gracia y Valentín Calle, sino también la vicepresidenta de la DPH, Elisa Sancho, otros concejales y diputados.

Para el próximo año ya tienen otra vivienda con la que esperan se incorpore otra nueva familia al denominado Programa para el Impulso Demográfico de la DPH donde se dan cabida a diversas iniciativas destinadas, en todos los casos para alojar a nuevos residentes en alguna de las localidades altoaragonesas más pequeñas, en aquellas que cuentan con menos de 500 habitantes y que suponen más del 70 por ciento en el territorio altoaragonés.

AHORRO DE LA FACTURA DE LA LUZ

Con la sustitución de las más de setenta luminarias de las calles de Torres de Barbués están ahorrando más del 50 por ciento de la factura, lo que supone más de 3.000 euros para las arcas municipales. Por eso, han empezado ya con el paseo junto al merendero de Santa Ana que continuarán este año haciendo lo propio con las de Valfonda de Santa Ana.

Otra de las inversiones importantes han ido a parar a la modernización de la planta de tratamiento de agua y la red de suministro de agua, de hace 40 años, en la que ya solo falta la sustitución de tuberías hasta la zona denominada Barrio del cementerio, en las afueras de la población de Torres de Barbues, que está permitiendo corregir y eliminar las sucesivas roturas y perdidas de caudal.

También han visitado el resultado de las obras que han logrado reparar la cubierta del edificio de la casa consistorial y las fisuras del consultorio médico en la planta calle del mismo inmueble.