Un total de 18 grupos y solistas aspiran a hacerse un hueco en la música aragonesa con el Popyrock 2026

Foto de archivo de la anterior edición de Popyrock - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 grupos y solistas participan en el Popyrock 2026, el concurso impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza que cada año ofrece una plataforma de promoción y desarrollo a las nuevas promesas de la música aragonesa.

El certamen entra ahora en una de sus fases decisivas con la apertura de las votaciones online del público, disponibles hasta el próximo 26 de octubre en "www.popyrock.es" (https://www.popyrock.es). La votación popular permitirá que una de las 18 propuestas consiga el pase directo a las semifinales.

Para participar, será necesario identificarse mediante el DNI en la web del concurso, de modo que cada persona pueda emitir un único voto.

Una vez concluida la votación, doce grupos y solistas continuarán en el concurso. Once serán seleccionados entre las candidaturas mejor valoradas por el jurado de selección, mientras que la formación más votada por el público obtendrá directamente su plaza. Las semifinales se celebrarán los días 6, 7, 13 y 14 de noviembre en El Túnel.

En cada sesión actuarán tres formaciones y el jurado elegirá a las tres que accederán a la gran final, prevista para el 28 de noviembre en el mismo espacio. La decisión final corresponderá a un jurado diferente al de las semifinales.

Como antesala de la final, el 27 de noviembre El Túnel acogerá un concierto especial que reunirá a Direi, ganadores del Popyrock 2025, con Mariano Casanova, de Distrito 14. La actuación se desarrollará en formato de concierto espejo, una propuesta que rompe con el modelo tradicional de telonero y artista principal para dar protagonismo compartido a ambas formaciones.

Los artistas interpretarán canciones del otro y culminarán el espectáculo juntos sobre el escenario, con un tema conjunto o un mashup de algunas de sus piezas más emblemáticas. Esta iniciativa pone el foco en la colaboración entre artistas emergentes y músicos consolidados, y abre una nueva vía para generar oportunidades de visibilidad y crecimiento para el talento joven.

El Popyrock 2026 repartirá un total de 9.400 euros en premios, junto con recursos de formación y promoción para impulsar los proyectos participantes.

El primer premio incluye 3.500 euros, la grabación de tres temas en un estudio profesional y sesiones formativas especializadas. El segundo premio está dotado con 2.500 euros y la grabación de un tema musical, mientras que el tercer premio recibirá 2.000 euros.

El certamen contempla, además, cuatro reconocimientos especiales: mejor voz (300 euros), mejor instrumentista (300 euros), mejor propuesta joven (500 euros) y 'Música en el Túnel' (300 euros). Junto a estos galardones, las 12 formaciones semifinalistas tendrán acceso a sesiones formativas y acciones de promoción en redes sociales, con el objetivo de reforzar la difusión de su música y favorecer la evolución de sus carreras.

Con 18 propuestas en competición, el Popyrock vuelve a situar en primer plano la creatividad musical de Aragón y el talento de una nueva generación de artistas, ofreciendo un espacio para darse a conocer, conectar con el público y avanzar en su trayectoria profesional.