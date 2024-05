Un total de 339 sanitarios residentes comienzan su formación especializada este mes de mayo en Aragón

ZARAGOZA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 339 titulados sanitarios residentes comienzan su formación especializada, este mes de mayo, en Aragón, del total de 363 plazas ofertadas, ha informado el Gobierno autonómico en una nota de prensa.

De esos 339 especialistas, 243 son de Medicina, 76 de Enfermería, 8 de Farmacia, 8 de Psicología Clínica, dos de Física, uno de Biología y otro de Química.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha asistido, este miércoles, a la sesión de bienvenida de los residentes del sector Zaragoza II, que se ha celebrado en el salón de actos del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, centro de referencia de este sector.

También han participado la gerente del sector Zaragoza II, Patricia Palazón, el director médico del hospital, Javier Abellán, y la subdirectora de Enfermería del Hospital Materno Infantil y miembro de la comisión de docencia, Diana Merino. Todos ellos han querido dar una cálida bienvenida a los nuevos residentes.

A lo largo de esta semana, se han celebrado actos de bienvenida en el sector de Alcañiz, el lunes; en los sectores de Teruel, Huesca y Zaragoza I y III, el martes; y este miércoles, en el sector Zaragoza II y en Calatayud.

MEDICINA DE FAMILIA

De las 243 plazas de Medicina, 62 son de Medicina de Familia ya que se ofertaron 82, pero quedaron vacantes 17 y otras tres adjudicadas no han sido ocupadas --dos en el sector Zaragoza I y una en el sector Zaragoza III-- y 181 del resto de especialidades médicas puesto que se ofertaron y adjudicaron 183, pero ha habido dos renuncias de la especialidad de Microbiología y Parasitología, una en el Servet y otra en el Hospital Clínico.

De las 78 plazas de Enfermería adjudicadas, 76 se han incorporado ya que ha habido dos renuncias en la especialidad de Salud Mental. El resto de especialidades de Enfermería son Pediatría, Matronas, Geriatría, Familia y Enfermería del Trabajo.

Además, se han ocupado las ocho plazas de sanitarios especialistas de Farmacia, en las especialidades de Farmacia Hospitalaria, Microbiología y Parasitología, y Bioquímica Clínica; las ocho de Psicología Clínica; las dos de Física --Radiofísica Hospitalaria--; una de Biología --en concreto, para la especialidad de Bioquímica y Microbiología-- y otra de Química --también para Bioquímica y Microbiología--.

FORMACIÓN DE EXCELENCIA

El consejero ha subrayado la formación de "excelencia" que se imparte en Aragón y ha asegurado que se trabaja para que el próximo año no quede ninguna plaza vacante, ante la acuciante necesidad de especialistas.

Para eso, ha estimado que es preciso abordar cambios en el proceso de convocatoria y otorgamiento de las plazas MIR. "Hay personas que renuncian, pero hay otras que querrían ocupar esa plaza y el procedimiento lo impide", ha dicho.

En concreto, ha manifestado que es preciso "cambiar la forma de elegir" y para eso hay que recuperar la elección de plaza de forma presencial y también "hay que quitar la nota de corte", como se ha pedido en varias ocasiones al Ministerio de Sanidad por parte de las Comunidades Autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, reclamaciones que el ministerio no ha atendido. El consejero explica propuestas para mejorar el modelo de elección de plazas MIRSe han planteado al Ministerio de Sanidad.

"Hay quienes quieren venir y se quedan fuera. La nota de corte puede ser un criterio de elección, pero no de exclusión. Hay personas que renuncian a la plaza, cuando habría otras dispuesta a cogerla, pero ya no pueden. Y esa renuncia puede ser por muchas razones y si los necesitamos, no entiendo por qué se ponen trabas", ha esgrimido Bancalero.

El consejero de Sanidad también ha requerido al Ministerio de Sanidad 1.000 plazas MIR más de Medicina de Familia y Comunitaria en España, ante la falta de profesionales y puesto que no está asegurado el relevo generacional.

Igualmente, ha reivindicado mayor flexibilidad a la hora de que las Comunidades Autónomas puedan acreditar a las unidades docentes encargadas de la formación de estos especialistas sanitarios.

Bancalero pide al Ministerio de Sanidad crear 1.000 plazas más para Medicina de Familia y Comunitaria Y más flexibilidad para acreditar a las unidades docentes que forman a estos profesionales

SECTOR SANITARIO ZARAGOZA II

El sector sanitario Zaragoza II ha incorporan a 141 nuevos residentes de Medicina, Farmacia, Bioquímica, Psicología y Enfermería. De ellos, 119 profesionales médicos y 22 profesionales de Enfermería.

Este sector, ha vuelto a cubrir todas las plazas ofertadas. Además, al igual que sucede en las facultades, vuelve a darse una mayoría de mujeres entre los profesionales que acceden a su residencia.

En total, 85 mujeres en Medicina --más del 70%-- y 21 en Enfermería --casi el 100%--. Como novedad, el Hospital Universitario Miguel Servet acoge este año a residentes de Enfermería en Salud Mental. En total, cuatro profesionales van a realizar su especialidad en este campo.

El presidente de la Comisión de Docencia del Hospital Universitario Miguel Servet, Víctor Solano, ha destacado la importancia de estas cuatro plazas.

"Fue una decisión que se planteó hace unos años y que teníamos pendiente de acreditar por parte del ministerio. Hemos querido potenciar la formación de forma global en el área de salud mental y el hito ha sido la incorporación de cuatro plazas de enfermería especializada, junto a las tres de Psiquiatría y dos de Psicología Clínica, de manera que se ha acreditado una unidad docente multiprofesional de salud mental muy potente", ha expuesto.

Además, el hospital también ha aumentado las plazas ofertadas en Medicina en los servicios de Anestesiología y Reanimación, Aparato Digestivo, Medicina Interna y Psicología Clínica, una tendencia al alza que se viene dando desde hace años en el Servet, ha comentado Víctor Solano.

"En los últimos 12 años, se han aumentado en un 15% las plazas ofertadas, lo que demuestra la capacidad docente de este hospital", ha apostillado Solano.

Por su parte, nueve centros de salud del sector --Almozara, Fernando el Católico, Fuentes Norte, Rebolería, San José Centro y Norte, San Pablo, Torreramona y Torrero-La Paz-- acogerán a los 29 residentes que han elegido la especialidad de Medicina de Familia.

ÁREA DE FAMILIA EN EL SECTOR

El jefe de estudios de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria, Francisco Pablo, ha desgranado cómo van a ser los primeros días de los residentes: "Desde mañana, estarán en sus diferentes servicios formándose. Dependiendo de la especialidad, se incorporan durante más o menos tiempo, entre 15 días y hasta cuatro meses en el caso de Atención Familiar y Comunitaria. En ese primer periodo, se elige la pareja tutor-residente, cuando se conocen un poco más unos y otros, y se les entrega la guía itineraria formativa".

La Unidad de Formación del sector Zaragoza II también pone a disposición de los residentes un Programa de Formación en Competencias Comunes.

En total, 200 horas de cursos básicos transversales para todas las especialidades y profesiones que tienen opción a cursar a lo largo de todo su periodo de residencia.

Francisco Pablo ha dicho que hay cursos del área de metodología, como investigación, análisis estadístico, uso racional del medicamento, búsqueda bibliográfica, y otros de práctica clínica, gestión de calidad o gestión clínica.

El próximo lunes, todos los nuevos residentes asistirán a una jornada formativa donde se les explicarán aspectos fundamentales y transversales para todas las áreas de trabajo, como puede ser el funcionamiento de la historia clínica del paciente y la confidencialidad de los datos con los que trabajan, así como aspectos técnicos básicos dentro de su trabajo en el Servicio Aragonés de Salud.