Trabajadores de las subcontratas de la Central Térmica de Andorra organizan una acampada en el municipio turolense

Publicado 15/03/2019 17:31:46 CET

TERUEL, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de las subcontratas de la Central Térmica de Andorra han organizado una acampada este fin de semana en el municipio turolense. El objetivo es reivindicar un futuro para la zona.

La protesta ha empezado esta tarde y continuará hasta el domingo. En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Plataforma de los Trabajadores de Contratas de Endesa, Pedro Miñana, ha apuntado que, en principio, está previsto que en la acampada haya 50 tiendas, aunque confían en que participen más ciudadanos.

"No es solo una protesta para los trabajadores de las subcontratas, se trata de buscar un futuro para el territorio". De esta forma, ha reclamado al Gobierno central que no dé el visto bueno al plan de cierre de la Central Térmica hasta que no haya "una transición justa".

Sobre la situación de los trabajadores de las subcontratas, ha recordado que son casi 400 familias las que se quedarán "en la calle" con el cierre de la instalación eléctrica. Ante esta situación, ha animado a todos los vecinos de las comarcas mineras a participar en la acampada, que finalizará el domingo, a las 17.00 horas, con una comida de hermandad.